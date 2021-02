Gry Metro: Last Light Redux i For the King dostępne za darmo

Gry Metro: Last Light Redux i For the King przez najbliższy tydzień są dostępne za darmo. Bez żadnych opłat możecie je dodać do swojej biblioteki, w której zostaną już na zawsze.

W Epic Games Store pojawiły się kolejne, darmowe gry, rozdawane w ramach cotygodniowej akcji. Tym razem bez opłat możecie dodać do swojej biblioteki Metro: Last Light Redux oraz For the King. Obie produkcje dostępne są do 11 lutego, do godziny 17:00 czasu polskiego. Wystarczy do tego czasu dodać je do biblioteki i już na zawsze w niej pozostaną (o ile nie wydarzy się nic nieprzewidzianego).

Zdecydowanie ciekawiej z tej dwójki wygląda Metro: Last Light Redux. To produkcja wydana w 2014 roku na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One, która jest ulepszoną wersją gry z PlayStation 3 oraz Xbox 360. Jednocześnie jest to kontynuacja Metro 2033, które bazuje na książkach autorstwa Dimitryia Gluhovskyego. Akcja rozgrywa się w świecie po katastrofie nuklearnej, po której ludzkość niemal zniknęła z powierzchni ziemi, a pozostali przy życie ludzie żyją w schronach oraz tunelach moskiewskiego metra.

For the King to z kolei połączenie gier strategicznych, jRPG oraz roguelike'ów. Akcja dzieje się w fantastycznej krainie Fahrul, która pogrążyła się w chaosie po śmieci swojego władcy. Jako gracz wcielamy się w grupę bohaterów, która ma uratować sytuację.

Źródło tekstu: Epic Games Store