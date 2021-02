Amazon nadal zamierza robić gry - zapewnia przyszły szef firmy

Amazon Game Studios trudno na razie uznać za sukces. Pomimo tego przyszły prezes spółki - Andy Jassy - nie zamierza z niego zrezygnować. Amazon nadal chce robić gry.

Wczoraj Jeff Bezos oficjalnie poinformował, że za kilka miesięcy przestanie być dyrektorem generalnym Amazona. Na tym stanowisku zastąpi go Andy Jassy, który do tej pory szefował Amazon Web Services. Przyszły prezes firmy przesłał do Bloomberga wiadomość e-mail, w której podjął temat Amazon Game Studios. Była to odpowiedź na niedawny raport Bloomberga, w którym dziennikarze wspominali o problemach studia. Pomimo dotychczasowych niepowodzeń Jassy nie zamierza rezygnować z tworzenia gier.

Niektóre przedsięwzięcia wybijają się w ciągu roku, a inne potrzebują na to kilku lat. Choć dotychczas nie odnieśliśmy zdecydowanego sukcesu z Amazon Game Studios, wierzę, że nam się to uda, o ile się nie poddamy. Oczywiście odniesienie sukcesu od razu nie jest tak stresujące, ale gdy zajmuje to dużo czasu, zwycięstwo bywa słodsze. Wierzę, że ten zespół dotrze do celu, jeśli pozostanie skupiony na tym, co jest najważniejsze.

- powiedział Andy Jassy, przyszły dyrektor generalny Amazon.

Pracownicy Amazon Game Studios podobno największe zarzuty kierują w stosunku do swojego bezpośredniego przełożonego - Mike'a Frazzini. Ich zdaniem nie ma on wystarczająco dużo doświadczenia w tworzeniu gier, co dało się odczuć na każdym etapie produkcji. Dlatego też studio tworzyło tytuły na bazie bieżących trendów, które okazywały się finansową klapą (np. Crucible). Tymczasem utrzymanie Amazon Game Studios każdego roku kosztuje podobno 500 mln dolarów.

Aktualnie najważniejszą produkcją Amazon Game Studios jest gra MMORPG o nazwie New World. Premiera zaplanowana jest na maj 2021 roku. Od przyjęcia tej produkcji prawdopodobnie w dużej mierze zależy przyszłość studia. W planach jest również MMO oparte na uniwersum Władcy Pierścieni.

Źródło tekstu: Bloomberg