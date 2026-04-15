Adobe Lightroom ma problem. Ten program jest profesjonalny i darmowy

Adobe w większości swoich usług przeszło całkowicie na model subskrypcyjny. Tym samym skończyły się czasy, w których płacimy raz za oprogramowanie i korzystamy z niego dożywotnio, co nie wszystkim się podoba. Jednak rządy firmy, jeśli chodzi o edycję zdjęć, mogą wkrótce przeminąć. Oczywiście nie twierdzę, że DaVinci Resolve 21 wyprze Lightrooma. Zapowiada się jednak na więcej niż sensowną alternatywę.

DaVinci Resolve 21 ciosem dla Adobe Lightroom

Jak program do edycji filmów ma rzucić wyzwanie programowi do edycji zdjęć? To proste: w najnowszej, 21-wersji dostał on całą sekcję edycji fotografii. Na co ona pozwala? Na dokładnie to samo, na co pozwalają opcje edycji obrazu w przypadku filmów. Jak możemy przeczytać na stronie projektu:

Zaawansowany, oparty na węzłach proces roboczy programu DaVinci Resolve można teraz stosować do nieruchomych obrazów. Można dodawać węzły szeregowo lub równolegle, aby tworzyć złożone oceny, stosować różne korekty do różnych części obrazu jednocześnie oraz używać współdzielonych węzłów, aby zastosować ten sam wygląd w całym albumie zdjęć jednocześnie.

Pierwsi testerzy DaVinci Resolve 21 beta zwracają uwagę na to, że sama edycja rzeczywiście jest bardziej zaawansowana, niż w przypadku oprogramowania Adobe, jednak Lightroom wciąż sobie lepiej radzi, jeśli chodzi o zarządzanie plikami. Miejmy nadzieję, że ten aspekt zostanie jednak poprawiony.

DaVinci Resolve 21 to o wiele więcej

To jednak wciąż nie koniec. DaVinci Resolve 21 przynosi także liczne nowe funkcje pod edycje filmów. W tym generator mowy AI, który pozwala korzystać z gotowych głosów, lub generować własny na podstawie próbek dźwiękowych.