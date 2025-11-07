Android Auto z kluczową zmianą. Google już to zapowiadał

Pojawienie się Gemini w kilku wersjach beta samochodowej platformy Google odnotowali już pierwsi użytkownicy Android Auto na Reddicie. Aktualizacja wdrażana jest po stronie serwera, a więc w sposób niewidoczny dla użytkowników.

Google konsekwentnie odchodzi od Asystenta na rzecz Gemini, a Android Auto jest jednym z ostatnich systemów, gdzie Asystent jeszcze się uchował. Wprowadzane zmiany nie są oczywiście zaskoczeniem, bo Google zapowiadał je podczas majowej konferencji Google I/O, zdradzając, że Gemini trafi na Android Auto w „nadchodzących miesiącach” oraz „tej jesieni”. I teraz nadszedł właśnie ten czas.

Wysyłka Gemini rozpoczęła się w drugiej połowie bieżącego tygodnia. Kilku użytkowników Android Auto zgłosiło na Reddicie, że Gemini zaczęło zastępować Asystenta Google w ich samochodach od 5 listopada. Aktualizacja pojawiła się w Android Auto 15.6 oraz 15.7, czyli wersjach w fazie beta. Na razie nie wiadomo, czy zmiana dotyczy wyłącznie testerów beta, czy wkrótce rozszerzy się również na wersje publiczne.

Gemini na Android Auto całkowicie zastępuje Asystenta, zachowując jednak wsparcie dla komendy „Hey Google”. Kluczowe ulepszenia, jakie przynosi Gemini, to lepsze rozumienie języka naturalnego oraz wsparcie dla Gemini Live, które pozwala na płynną rozmowę w czasie rzeczywistym podczas jazdy. Interfejs Gemini jest wyświetlany na dole lub z boku ekranu Android Auto, w zależności od rozmiaru i proporcji wyświetlacza w samochodzie.

Dodatkowo Gemini będzie mogło tłumaczyć wiadomości tekstowe w Android Auto na ponad 40 języków, z możliwością edycji przetłumaczonej wiadomości bez konieczności ponownego rozpoczynania komendy.