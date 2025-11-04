Google ubija kolejną aplikację. Poczciwy Asystent idzie do lamusa
Google przygotowuje kolejną dużą aktualizację aplikacji Gemini, która coraz wyraźniej pokazuje, że dni starego, dobrego Asystenta Google dobiegają końca.
Jak donosi Android Authority, w najnowszej wersji aplikacji Gemini (v16.44.59) Google wprowadza zmiany dotyczące nie tylko interfejsu czatu AI, ale też kluczową modyfikację obejmującą ustawienia wyboru asystenta cyfrowego. Zmiany udało się odkryć dzięki analizie kodu w pliku APK, na razie więc jest to funkcja rozwojowa i jeszcze niedostępna. To jednak tylko kwestia czasu.
Wśród nowości w Gemini znajdzie się nowa animacja przetwarzania zapytań, a także przyciski umożliwiające zwijanie i rozwijanie długich wiadomości – tak, by nie zajmowały całego ekranu. Google pracuje też nad przyciskiem „Przejdź na dół”, który pozwoli szybko przewinąć długą konwersację do najnowszych wiadomości.
Najważniejsza zmiana dotyczy jednak samego Asystenta Google. Obecnie w aplikacji Gemini wciąż jeszcze istnieje możliwość powrotu do klasycznego Asystenta – opcja, z której mogli korzystać użytkownicy nieprzekonani do nowego rozwiązania. Teraz Google planuje całkowicie usunąć tę funkcję. Z kodu aplikacji znikają już elementy odpowiadające za wybór między Gemini a Asystentem, w tym sekcja „Cyfrowe asystenty od Google” w ustawieniach aplikacji Gemini. Sekcja ta, teraz jeszcze dostępna, pozwala wrócić do Asystenta Google. Wkrótce jednak zniknie.
To oznacza jedno: po aktywacji zmian w Gemini użytkownicy nie będą mieli już wyboru – z Asystenta Google nie będzie można już w żaden sposób korzystać. Wszystko wskazuje na to, że Google definitywnie kończy z dotychczasowym asystentem, zastępując go jednolitym modelem Gemini. To nie dziwi, bo nawet użytkownicy starszych telefonów sprzed kilku lat coraz częściej zaskakiwani są obecnością Gemini, mimo że nie instalowali tej aplikacji. Google wraz z kolejnymi aktualizacjami swoich usług coraz bardziej ukrywa Asystenta, a wkrótce już nie będzie go w ogóle.