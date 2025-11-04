Google ubija kolejną aplikację. Poczciwy Asystent idzie do lamusa

Jak donosi Android Authority, w najnowszej wersji aplikacji Gemini (v16.44.59) Google wprowadza zmiany dotyczące nie tylko interfejsu czatu AI, ale też kluczową modyfikację obejmującą ustawienia wyboru asystenta cyfrowego. Zmiany udało się odkryć dzięki analizie kodu w pliku APK, na razie więc jest to funkcja rozwojowa i jeszcze niedostępna. To jednak tylko kwestia czasu.

Wśród nowości w Gemini znajdzie się nowa animacja przetwarzania zapytań, a także przyciski umożliwiające zwijanie i rozwijanie długich wiadomości – tak, by nie zajmowały całego ekranu. Google pracuje też nad przyciskiem „Przejdź na dół”, który pozwoli szybko przewinąć długą konwersację do najnowszych wiadomości.

Najważniejsza zmiana dotyczy jednak samego Asystenta Google. Obecnie w aplikacji Gemini wciąż jeszcze istnieje możliwość powrotu do klasycznego Asystenta – opcja, z której mogli korzystać użytkownicy nieprzekonani do nowego rozwiązania. Teraz Google planuje całkowicie usunąć tę funkcję. Z kodu aplikacji znikają już elementy odpowiadające za wybór między Gemini a Asystentem, w tym sekcja „Cyfrowe asystenty od Google” w ustawieniach aplikacji Gemini. Sekcja ta, teraz jeszcze dostępna, pozwala wrócić do Asystenta Google. Wkrótce jednak zniknie.