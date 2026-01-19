Aplikacje

Amazfit sypie nowościami. Wśród nich detektor anomalii biometrycznych

Amazfit rozbudowuje funkcje swoich zegarków, dodając blisko 20 mini aplikacji. Producent szczególnie poleca dwie z nich.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:59
0
W sumie liczba mini aplikacji dla zegarków Amazfit przekroczyła już 400. Dostępne w Zepp App w siedmiu kategoriach – takich jak Ćwiczenia, Rozszerzenia treningowe, Zdrowie i Fitness – są w większości bezpłatne. Wśród nowości gotowych do szybkiej instalacji na zegarkach Amazfit znajdują się m.in. GRun for Amazfit oraz Biometric Anomaly Detector.

GRun for Amazfit rozbudowuje monitoring danych o dodatkowe parametry, w tym aktualizowany w trakcie biegu przewidywany czas przekroczenia linii mety (ETA). Zawodnik może obserwować w czasie rzeczywistym aż dziewięć wskaźników jednocześnie, przy czym łączna liczba dostępnych parametrów analitycznych przekracza 50. Wielkość i kolor czcionki może być personalizowana. Dzięki temu użytkownik zyskuje lepszy wgląd i większą kontrolę nad treningiem lub startem w zawodach. 

Kolejna nowość, Biometric Anomaly Detector (Detektor Anomalii Biometrycznych), analizuje dane treningowe i regeneracyjne, a następnie tworzy dla zawodnika indywidualną wartość bazową (baseline), która stanowi punkt odniesienia w trakcie realizacji planów treningowych i przygotowań do np. wiosennych startów. Dodatkowo użytkownik może zaznaczyć dni treningowe. W połączeniu z systemem wczesnego ostrzegania – Anomaly Index – aplikacja może sygnalizować potencjalne przeciążenia organizmu, takie jak ryzyko przetrenowania lub początki infekcji.

Użytkownicy zegarków Amazfit znajdą też wybór wielu innych mini apek: z kursami treningowymi, określające poziom wytrenowania, zdrowotno-analityczne, wspierające długie treningi w otwartej przestrzeni, a także aplikacje z rozbudowanymi analizami i planami treningowymi oraz wspierające zawodników, którzy startują w innych krajach.

Instalacja najnowszych aplikacji jest możliwa na zegarkach Amazfit, takich jak Balance 2, T-Rex 3 Pro (w wersjach 44 mm i 48 mm) oraz Active Max. Limitem pozostaje wbudowana pamięć – w Active Max wynosi ona 4 GB, a w Balance 2 i T-Rex 3 Pro (obie wersje) 32 GB, co pozwala na pobranie co najmniej 50 mini aplikacji.

telepolis
Amazfit Zepp App Amazfit Balance 2 Amazfit T-Rex 3 Pro GRun for Amazfit Detektor Anomalii Biometrycznych Amazfit mini aplikacje
Zródła zdjęć: Amazfit