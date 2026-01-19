Amazfit sypie nowościami. Wśród nich detektor anomalii biometrycznych

W sumie liczba mini aplikacji dla zegarków Amazfit przekroczyła już 400. Dostępne w Zepp App w siedmiu kategoriach – takich jak Ćwiczenia, Rozszerzenia treningowe, Zdrowie i Fitness – są w większości bezpłatne. Wśród nowości gotowych do szybkiej instalacji na zegarkach Amazfit znajdują się m.in. GRun for Amazfit oraz Biometric Anomaly Detector.

Dalsza część tekstu pod wideo

GRun for Amazfit rozbudowuje monitoring danych o dodatkowe parametry, w tym aktualizowany w trakcie biegu przewidywany czas przekroczenia linii mety (ETA). Zawodnik może obserwować w czasie rzeczywistym aż dziewięć wskaźników jednocześnie, przy czym łączna liczba dostępnych parametrów analitycznych przekracza 50. Wielkość i kolor czcionki może być personalizowana. Dzięki temu użytkownik zyskuje lepszy wgląd i większą kontrolę nad treningiem lub startem w zawodach.

Kolejna nowość, Biometric Anomaly Detector (Detektor Anomalii Biometrycznych), analizuje dane treningowe i regeneracyjne, a następnie tworzy dla zawodnika indywidualną wartość bazową (baseline), która stanowi punkt odniesienia w trakcie realizacji planów treningowych i przygotowań do np. wiosennych startów. Dodatkowo użytkownik może zaznaczyć dni treningowe. W połączeniu z systemem wczesnego ostrzegania – Anomaly Index – aplikacja może sygnalizować potencjalne przeciążenia organizmu, takie jak ryzyko przetrenowania lub początki infekcji.

Użytkownicy zegarków Amazfit znajdą też wybór wielu innych mini apek: z kursami treningowymi, określające poziom wytrenowania, zdrowotno-analityczne, wspierające długie treningi w otwartej przestrzeni, a także aplikacje z rozbudowanymi analizami i planami treningowymi oraz wspierające zawodników, którzy startują w innych krajach.