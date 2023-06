T-Mobile zaprasza do Poznania. Wstęp za darmo

Deutsche Telekom rozpoczyna projekt The Summer of Youth, Joy & Freedom, w ramach którego w wielu miastach Europy odbędą się plenerowe imprezy muzyczne, w których można wziąć udział za darmo. T‑Mobile Polska zaprasza na wydarzenie z udziałem między innymi duetu KOREA czy australijskiej DJ-ki HAAi, które odbędzie się już 18 czerwca w Centrum Kultury Zamek Dziedziniec Masztalarni w Poznaniu.

W świecie nasilających się problemów ekonomicznych, środowiskowych, edukacyjnych oraz społecznych dorastające pokolenie poddawane jest ogromnej presji. Deutsche Telekom wierzy, że doświadczenie szczęśliwej młodości to prawo każdego człowieka, a muzyka stanowi nieodłączny fundament tej kultury. Właśnie dlatego marka zaprasza młode osoby do udziału w różnorodnych projektach muzycznych w całej Europie, by pomóc im doświadczyć tego, co w młodości najpiękniejsze.

Gdy młode pokolenie stale musi mierzyć się z bezprecedensowymi wyzwaniami, dla nas dbanie o ich prawo do młodości powinno być priorytetem. W Deutsche Telekom chcemy zapewnić młodym dostęp do tych wyjątkowych, beztroskich momentów, które mają swój udział w tworzeniu szczęśliwej młodości.

– powiedział Ulrich Klenke, Chief Brand Officer Deutsche Telekom

Projekt „Summer of Joy” został stworzony w taki sposób, aby uczestnicy mogli zyskać dostęp do szerokiego wachlarza inicjatyw muzycznych w całej Europie – kameralnych pop-up eventów w ramach Electronic Beats czy dzięki możliwości wygrania biletów wziąć udział w wyjątkowych festiwalach w całej Europie, takich jak niemiecka Lollapalooza, Colors Festival w Ostrawie, rumuński Electric Castle, Ohrid Summer Festival w Macedonii czy Inota organizowana nad węgierskim Balatonem. Polskę reprezentuje Olsztyn Green Festival, który skupia czołówkę rodzimych artystów.

O tym, jak wiele znaczy dla młodych muzyka, mówi też jedna z gwiazd „Summer of Joy” – nominowana do nagrody Grammy producentka muzyczna i DJ-ka, Jayda G:

Muzyka była dla mnie prawdziwą liną ratunkową, gdy dorastałam. To dbanie o kulturę młodych i zapewnienie im dostępu do najlepszych doświadczeń muzycznych jest więc moim zdaniem naprawdę ważne. Tym bardziej cieszy mnie więc, że mogę razem z Deutsche Telekom, pozwolić im na chwilę zapomnieć i uciec od wszechobecnej presji.

Teledysk na początek i line-up pełen talentów

Symbolicznym początkiem “Summer of Joy” będzie emisja wideo w stylu teledysku, wyreżyserowanym przez nagradzane duo BRTHR, które pracowało z takimi artystami, jak The Weekend, PinkPantheress oraz Charli XCX. Nagranie z udziałem Jaydy G, reinterpretuje klasyczną historię „Piotrusia Pana” w wersji dla zupełnie nowego pokolenia.

Przez całe lato, w różnych zakątkach Europy, będą odbywać się bezpłatne wydarzenia, z których pierwsze odbyło się 1 czerwca w wiedeńskim „USUS am Wasser”. W kolejnych tygodniach planowane są także otwarte pop-up eventy w innych europejskich miastach, w tym w Poznaniu (18.06), chorwackim Zagrzebiu (24.06), w czeskiej Pradze (29.06), czarnogórskim miasteczku Ulcnij (13.07) oraz w słowackiej Bratysławie (27.07).

The Summer Of Youth, Joy & Freedom w Polsce

Muzyczne święto młodości zawita także do Polski. Już 18 czerwca 2023 roku w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbędzie się koncert z udziałem utalentowanych DJ-ów z Polski i zagranicy. Wstęp jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona.

Na scenie wystąpią:

Teneil Throssell , znana jako HAAi, czyli australijska producentka muzyki elektronicznej, która od lat podbija londyńskie sceny klubowe,

, znana jako HAAi, czyli australijska producentka muzyki elektronicznej, która od lat podbija londyńskie sceny klubowe, Annę Borsuk – mieszkająca w Warszawie DJ-ka ukraińskiego pochodzenia, która w swojej muzyce stara się zawrzeć echa ukraińskiej sceny undergroundowej,

– mieszkająca w Warszawie DJ-ka ukraińskiego pochodzenia, która w swojej muzyce stara się zawrzeć echa ukraińskiej sceny undergroundowej, Poznański duet KOREA , czyli Nikodem Hromada (Theo Kojak) i Oskar Maćkowski (Boarding Pass), łączący z powodzeniem brzmienie potężnych basów z taneczną, elektroniczną energią,

, czyli Nikodem Hromada (Theo Kojak) i Oskar Maćkowski (Boarding Pass), łączący z powodzeniem brzmienie potężnych basów z taneczną, elektroniczną energią, DJ Blik, czyli warszawski twórca, którego muzyka jest hołdem dla złotych czasów muzyki klubowej.

Projekt „Summer of Joy” to kolejna już inicjatywa Deutsche Telekom, której celem jest wsparcie młodego pokolenia oraz stworzenie im możliwości do wyrażania siebie, doświadczania radości lub samorozwoju.

