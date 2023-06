W T-Mobile na kartę z Ukrainą możesz rozmawiać bez końca

T-Mobile uruchomił promocyjny pakiet nielitowanych rozmów z Ukrainą, z którego mogą skorzystać użytkownicy magentowej oferty na kartę.

24 lutego 2022 roku wojska Federacji Rosyjskiej najechały na Ukrainę. Rozpoczęta w ten sposób wojna, która wciąż trwa, spowodowała napływ dużej liczby obywateli naszego wschodniego sąsiada do Polski. Z myślą o nich T-Mobile przygotował kolejną promocję. Tym razem dotyczy ona osób korzystających z taryfy GO! w T-Mobile na kartę, dzięki której za 25 zł na 30 dni można włączyć cykliczny pakiet nielimitowanych rozmów z Polski do Ukrainy (sieci Vodafone, Kyivstar i Lifecell).

Warunkiem aktywacji oraz cyklicznego odnowienia nowej usługi jest posiadanie na koncie aktywnego jednego z wariantów oferty cyklicznej: „GO! M”, „GO! M+UA” lub „GO! L”, oferowanych w ramach warunków oferty „GO!” albo „Bez limitu L+”, „Bez limitu L+UA” lub „Bez limitu XL”, oferowanych w ramach warunków oferty „Bez limitów”. Trzeba mieć też wystarczającą ilość środków umożliwiających pobranie opłaty za usługę.

Jeśli nie posiadasz na koncie wystarczających środków na pobranie kolejnej Opłaty Cyklicznej, możliwość korzystania z Usługi ulega zawieszeniu na okres do 90 dni, co oznacza zarówno brak pobrania Opłaty Cyklicznej, jak i brak możliwości korzystania z Usługi.

– czytamy w regulaminie oferty

Jak włączyć usługę?

Nową ofertę T-Mobile można aktywować w jeden z poniższych sposobów:

w aplikacji Mój T-Mobile , po wybraniu zakładki „Usługi dodatkowe”,

, po wybraniu zakładki „Usługi dodatkowe”, kodem *380*4*1# ,

, SMS-em o treści TAK, wysłanym na numer 8025.

Aktywacji pakietu może dokonać użytkownik przebywający na terenie Polski lub w strefie roamingowej 1A. Włączenie oferty poza wymienionymi strefami może być utrudnione lub uniemożliwione. Zgodnie z regulaminem, uruchomienie pakietu nielimitowanych rozmów do Ukrainy nastąpi niezwłocznie od momentu zlecenia jego aktywacji, nie później niż w ciągu 24 godzin, a fakt ten zostanie potwierdzony wiadomością SMS.

Z oferty można skorzystać do 31 lipca 2023 roku. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

