Orange na kartę: za darmo bezlimity i ważne zmiany w ofercie

Orange wprowadził dziś świetną promocję na 100 GB dla swoich abonentów oraz użytkowników ofert nju mobile, ale nie zapomniał też o pomarańczowych karciarzach. Na użytkowników prepaidowych taryf Orange czeka darmowy tydzień bez limitu. Operator wprowadził także korzystne zmiany w usługach.

Zobacz: Orange rozdaje jeszcze więcej GB. Pakiet na cale lato, też w nju mobile

Użytkownicy ofert na kartę w Orange też coś dostali w promocji na Dzień Dziecka. Choć nie jest to paczka 100 GB jak w abonamencie, to można skorzystać z innej okazji. Operator udostępnił bezpłatnie dobrze znany pakiet „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu i 7 GB na 7 dni”.

Jak z niego skorzytać? To proste, wystarczy wysłać SMS:

klienci taryf Orange YES, Orange POP, Orange Free na Kartę muszą wysłać SMS o treści DZIECKO pod numer 364 ,

, klienci z usługą „Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich + pakiet GB” – SMS o treści PREZENT pod numer 364 – w tym przypadku aktywacja bonusu przedłuży obecny cykl usługi o 7 dni i doda 7 GB,

– w tym przypadku aktywacja bonusu przedłuży obecny cykl usługi o 7 dni i doda 7 GB, klienci taryfy Zawsze Bez Limitu powinni wysłać SMS o treści NIESPODZIANKA pod numer 364 – z zastrzeżeniem, że w tym przypadku prezentem są nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y na 7 dni i 3,5 GB.

Promocje dostępne są również w aplikacji Mój Orange w zakładce Pakiety i Usługi. Aby z nich skorzystać, klient musi mieć możliwość wykonywania połączeń. Każdy z SMS-ów aktywacyjnych jest bezpłatny. Regulamin promocji dostępny jest tutaj.

Promocja w usłudze bez limitu

Na tym jednak nie koniec. Operator przygotował jeszcze jedną promocję, tym razem na usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 25GB + 5G pass”. Oferta została na 31 dni przeceniona z regularnej ceny 35 zł na 15 zł, przy czym dalsze odnawianie usługi odbywa się już w standardowej cenie.

Chcemy dać możliwość spróbowania, wejścia w świat usług bez limitu i przekonania się, że to najlepsze rozwiązanie dla osób, korzystających często z telefonu

– wyjaśnia Orange na firmowym blogu.

Aktywacja tej oferty odbywa się za pomocą darmowego SMS-a lub w aplikacji Mój Orange:

usługa w wersji jednorazowej: SMS o treści START pod numer 812 ,

, usługa w wersji odnawialnej: START CYKL pod 813.

Promocja jest dostępna we wszystkich taryfach (z wyjątkiem „Zawsze bez limitu” i „Orange IoT na kartę”), dla nowych i obecnych klientów. Można skorzystać z niej raz dla danej wersji (raz z jednorazowej i raz z cyklicznej). Oferta nie wyklucza się z innymi usługami bez limitu. Można ją włączyć, mając już aktywną taką usługę – gigabajty i dni ważności zsumują się.

Szczegóły w regulaminie.

Co więcej, włączenie opcji cyklicznej za 15 zł uprawnia do skorzystania z bonusu 2500 GB (12 x 200 GB za każde kolejne odnowienie + 100 GB za założenie konta w Mój Orange). Taką paczkę trzeba włączyć osobno, wysyłając darmowego SMS-a „2400GB” pod numer 811. Bonus jest dostępny do końca września 2023.

Orange ulepsza „Kredyt na zakup i odnowienie usługi”

Operator wprowadził też pewne zmiany w regulaminach – po pierwsze w ofercie „Kredyt na zakup i odnowienie usługi”.

Od tej pory – w sytuacji, gdy klientowi zabraknie od 1 gr do 5 zł na włączenie lub odnowienie usługi – Orange przyzna automatycznie bezpłatną pożyczkę na brakującą kwotę i włączy usługę. Pożyczone środki zostaną automatycznie spłacone przy kolejnym doładowaniu konta.

Szczegóły dostępne są w regulaminie.

Orange sumuje gigabajty w OnK

Kolejna zmiana obejmuje też oferty „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”. Od teraz, po wygaśnięciu usługi w wersji jednorazowej gigabajty nie przepadają. Operator trzyma je „w pamięci” przez kolejne 31 dni. Jeżeli w tym czasie użytkownik włączy ponownie usługę bez limitu w dowolnej cenie i wersji (jednorazowa / cykliczna), to zamrożone GB wrócą i zsumują się z nowym pakietem.

W usługach cyklicznych przechowywanie gigabajtów przez 31 dni działa już od pewnego czasu. Orange zauważył, że klienci regularnie odzyskują zamrożone środki, więc postanowił teraz wydłużyć ten okres aż do 93 dni. Przez taki czas będą przechowywane gigabajty z poprzednich wersji usługi cyklicznej.

Zobacz: Orange odkodowuje kanały TV. Jest ich prawie pół setki

Zobacz: Orange: wielka paczka gigabajtów do odebrania. Zajrzyj do aplikacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Blog Orange Polska