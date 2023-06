T-Mobile: limitowane startery z prezentem w salonikach Kolportera

T-Mobile wprowadził nowy zestaw startowy w limitowanej edycji z prezentem. Można go kupić w sieci saloników Kolportera.

Wspólne akcje T-Mobile i sieci saloników prasowych Kolporter nie są niczym nowym i już wcześniej pojawiały się w niej magentowe startery z bonusami. Wczoraj do oferty trafił nowy zestaw specjalny w wersji limitowanej – z prezentem.

Prezent, o którym mowa, ucieszy nie tylko fanów klocków LEGO, ale i komiksów i filmów Uniwersum Marvela. Jest on swoistym połączeniem obu tych światów. T-Mobile wprowadził bowiem do naszej sieci zestaw startowy z gratisem w postaci klocków LEGO – Doctor Strange (Universum Marvel). Zestaw kosztuje 35 zł

– zdradza Katarzyna Senderowska, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

Starter T-Mobile z zestawem LEGO to wersja z ofertą 2400 GB internetu. Po kupnie startera klient będzie mógł korzystać z taryfy GO! M w T-Mobile na kartę z doładowaniami za 35 zł. Po każdym doładowaniu użytkownik zyska 40 GB (20 GB z oferty + 20 GB po doładowaniu za 35 zł), może też aktywować w aplikacji Mój T-Mobile promocję Rok Internetu z 2400 GB ekstra przez 365 dni, rozłożonymi w 12 paczkach po 200 GB.

Użytkownik dostaje także 100 GB na start do wykorzystania w ciągu 30 dni od aktywacji oferty GO! M. Dzięki tej taryfie klient może korzystać z nielimitowanych połączeń telefonicznych, SMS-ów i MMS-ów, otrzymuje także dostęp do 5G.

Dodatkowo w salonikach Kolportera można od razu po zakupie dokonać rejestracji startera. Po aktywacji karty konto będzie ważne przez 60 dni. Na start klient ma aktywną usługę GO! M na 30 dni. Po 30 dniach oferta odnawia się na kolejne 30 dni za 35 zł.

Źródło zdjęć: Kolporter, LEGO

Źródło tekstu: wł., Kolporter