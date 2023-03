Najbliższy Major w grze Counter-Strike: Global Offensive, czyli turniej rangi Mistrzostw Świata, odbędzie się w maju w Paryżu. Będzie to ostatnie tego typu wydarzenie, przynajmniej w tej grze!

Oficjalny profil Counter-Strike'a na Twitterze poinformował, że najbliższy Major CS:GO w Paryżu będzie ostatnim w tej grze! Na szczęście fani nie mają powodów do zmartwień. Nie oznacza to, że turnieje tej rangi odejdą w zapomnienie. Nic z tych rzeczy. To po prostu ostatnie wydarzenie tego typu w grze Global Offensive. Kolejne będą rozgrywane już na nowej wersji gry, czyli Counter-Strike 2.

Jednocześnie oznacza to dużą przerwę w rozgrywaniu Majorów w Counter-Strike'u. Majowy w Paryżu będzie jedynym, który odbędzie się w tym roku. Gracze tylko raz w 2023 roku powalczą o miano najlepszej drużyny na świecie i łączną pulę nagród w wysokości 1,25 mln dolarów. Kolejne wydarzenie tej rangi, już w Counter-Strike 2, odbędzie się dopiero w marcu 2024 (czyżby IEM Katowice?).

The Paris Major will be the final CS:GO Major.



The following Major will be in March 2024 and the first in Counter-Strike 2.