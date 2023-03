Pliki Counter-Strike 2 wskazują na nowe bronie i wiele więcej

Od kilku dni część graczy może już testować Counter-Strike 2, czyli tak naprawdę CS:GO na silniku Source 2. W tym czasie dataminerzy zdążyli przeszukać pliki gry i znaleźli dużo ciekawostek.

Counter-Strike 2 na razie dostępny jest w wersji beta i tylko dla wybranych graczy. Pełna wersja gry ma zadebiutować w wakacje, chociaż dokładna data nie jest jeszcze znana. Jednak dataminerzy już teraz przeszukali pliki gry i znaleźli w nich mnóstwo informacji na temat tego, co w przyszłości może szykować Valve.

Nowe bronie w Counter-Strike 2

Przede wszystkim pliki gry zawierają dużo informacji na temat nowych broni. Na liście znajdują się między innymi: pułapka na niedźwiedzie, granat zapalający, aktywowany za pomocą linki oraz rura. Na szczęście wszystkie one są szykowane z myślą o trybie Danger Zone, czyli Battle Royale w Counter-Strike'u. Valve prawdopodobnie 10 razy zastanowi się, zanim wprowadzi nowe bronie do tradycyjnego trybu z podkładaniem bomby.

New "Bear Trap" weapon for Danger Zone, mentions of it leaked few years ago, but we finally got actual model for it @CounterStrike pic.twitter.com/n7iQztS9SF — ‎Gabe Follower (@gabefollower) March 23, 2023

Na tym nie koniec znalezisk. Dataminerzy natrafili także na wzmianki na temat gry w wersji mobilnej. Mogą to być jakieś niepotrzebne pozostałości kodu, ale podobne informacje znaleziono także w plikach Dota Underlords oraz Artifact i obie gry trafiły ostatecznie na telefony. Co prawda są to dużo prostsze produkcje i bardziej nadające się na mobilki, ale czemu nie miałoby się to stać także w przypadku CS-a? Silnik Source 2 jest dużo bardziej kompatybilny z platformami mobilnymi, więc niczego nie można wykluczyć

Looks like some sort of new anti-cheat measure is in the works for Counter-Strike 2 called "VAC Live".



If a cheater gets detected during a match, the match will be cancelled! pic.twitter.com/PQY88sBlMl — Aquarius (@aquaismissing) March 23, 2023

Wreszcie, co powinno ucieszyć graczy, pojawiły się też wzmianki na temat nowego systemu anti-cheat. Na razie nie wiemy wiele, poza tym, że w razie wykrycia oszusta mecz ma być anulowany (do tej pory cheater był usuwany z gry). Oprócz tego w plikach znajdują się też informacje na temat wielu nowych elementów kosmetycznych, które prawdopodobnie trafią do najnowszych operacji.

