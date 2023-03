Aktor grający Venoma zdradza datę premiery Spider-Mana 2 na PS5

Wiemy, że gra Marvel's Spider-Man 2 ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Aktor, który podkłada głos pod Venoma, ujawnił, kiedy może to nastąpić.

Jeszcze w tym roku zadebiutuje gra Marvel's Spider-Man 2 na PlayStation 5. Wiemy, że przeciwnikami Petera Parkera i Milesa Moralesa będą między innymi Venom oraz Kraven Łowca. Aktor, który podkłada głos pod symbionta — Tony Todd — podzielił się na Twitterze ciekawymi informacjami.

Kiedy premiera Marvel's Spider-Man 2?

Tony Todd ujawnił, że premiera Marvel's Spider-Man 2 na PlayStation 5 prawdopodobnie odbędzie się we wrześniu tego roku. Jego zdaniem w sierpniu ma ruszyć ogromna kampania reklamowa, a przynajmniej tak mu powiedziano.

Wygląda na wrzesień! Ogromna kampania reklamowa już w sierpniu. Reklamy zaczynają spadać w sierpniu, tak mi powiedziano. Trzymaj się… i wstrzymaj oddech! Będzie niezbędny.

- napisał aktor na Twitterze.

Powyższą informację z oczywistych względów należy traktować z dużym dystansem. Aktor podkładający głos pod Venoma może, ale nie musi mieć informacji na temat premiery gry, w której występuje. Poza tym do tego czasu wiele może się jeszcze zmienić. Jednocześnie pamiętajcie, że wrześniowa data idzie w parze z wcześniejszymi zapowiedziami Sony, które informowało, że gra zadebiutuje na jesień.

Nie można też wykluczyć, że to zaplanowany wyciek, który ma podtrzymać zainteresowanie grą. Chociaż nie byłby to pierwszy raz, to jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że znany aktor z taką lekkością ujawnia tego typu informacje. Więcej powinniśmy dowiedzieć się w czerwcu, w okolicach E3 2023, kiedy to Sony zorganizuje własną imprezę i wtedy poda oficjalną datę premiery Spider-Mana 2. Już wcześniej słyszeliśmy, że gra ma zachwycić graczy, więc jest na co czekać.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PlayStation

Źródło tekstu: wccftech