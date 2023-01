Spider-Man 2 ma zachwycić graczy. Premiera nie jest zagrożona

W tym roku zadebiutuje gra Marvel's Spider-Man 2 autorstwa Insomniac Games. Aktor, który wciela się w Petera Parkera, zapewnia, że zachwyci ona fanów.

Gra Marvel's Spider-Man 2 zapowiada się jako jedna z największych premiera tego roku. Od jakiegoś czasu wiemy, że na sklepowych półkach zagości na jesień, chociaż Sony i Insomniac Games nie zdradził jeszcze dokładnej daty. Teraz o grze wypowiedział się aktor głosowy, który wciela się w Petera Parkera i obiecał, że gracze będą zachwyceni drugą częścią.

Marvel's Spider-Man 2 zachwyci fanów?

Krótkiego wywiadu serwisowi ComicBookMovie udzielił Yuri Lowenthal, który w grze Insomniac Games wciela się w Petera Parkera (podkłada pod niego głos). Jego zdaniem gracze nie powinni się martwić o datę premiery. Chociaż twórcy mają przed sobą jeszcze trochę pracy, to jesienna data nie wydaje się w tym momencie w żaden sposób zagrożona. Deweloperzy mają być pewni, że zdążą ze wszystkim na czas.

Poza tym Lowenthal wypowiedział się też o samej grze. Jego zdaniem gracze będą zachwyceni tym, co szykują Insomniac Games i PlayStation.

Oczywiście, nie mogę ujawnić zbyt wiele, ale mogę wam powiedzieć, że produkcja zachwyci graczy. Insomniac Games wie, że z poprzednimi grami bardzo wysoko postawili poprzeczkę, ale udało im się spełnić oczekiwania. Nie mogę się doczekać, kiedy wszyscy będą mogli w nią zagrać.

- powiedział aktor głosowy, wcielający się w Spider-Mana.

Zapowiada się, że kontynuacja będzie jeszcze większa i jeszcze lepsza niż jedynka. Wiemy, że w grze pojawią się Venom oraz Kraven the Hunter, bo mogliśmy ich zobaczyć i usłyszeć w oficjalnym trailerze. Gra, co ważne, wyjdzie tylko na PlayStation 5, więc twórców nie ograniczała konsola poprzedniej generacji. Chociaż w grze będzie dwóch Spider-Manów (Peter Parker i Miles Morales), to studio zaprzeczyło doniesieniom o ewentualnym trybie kooperacji.

