Riot Games opóźnia aktualizacje. Było włamanie na serwery

Riot Games poinformowało, że doszło do włamania na ich serwery. To wpłynie negatywnie na najbliższe aktualizacje gier.

Riot Games, twócy takich tytułów jak: League of Legends, Valorant oraz Teamfight Tactics, opóźnia aktualizacje swoich gier. Firma poinformowała, że doszło do nieautoryzowanego dostępu do jej środowiska programistycznego.

Włam na serwery Riot Games

Na początku tego tygodnia systemy w naszym środowisku programistycznym zostały naruszone poprzez atak socjotechniczny. W tej chwili nie mamy wszystkich odpowiedzi, ale chcieliśmy szybko to ujawnić i poinformować, że nic nie wskazuje na to, że uzyskano dane gracza lub dane osobowe.

- napisała firma na swoim Twitterze.

Riot Games jednocześnie poinformowało, że włam tymczasowo wpłynął na ich zdolność do publikowania aktualizacji. Dlatego też gracze powinni się spodziewać opóźnień. Na pewno będzie miało to wpływ na wydanie najbliższej aktualizacji do League of Legends, oznaczonej jako 13.2. Na szczęście firma nie zmienia swoich planów. Wszystko, co było zaplanowane, zostanie zrobione, po prostu trochę później.

Unfortunately, this has temporarily affected our ability to release content. While our teams are working hard on a fix, we expect this to impact our upcoming patch cadence across multiple games. — Riot Games (@riotgames) January 20, 2023

To nie pierwszy tego typu przypadek. W zeszłym roku największym echem odbiło się włamanie na serwery Rockstar Games. Dzięki temu mieliśmy okazję zobaczyć wczesną wersję GTA 6. Oprócz tego doszło też do zhakowania 2K Games, gdzie atakujący zyskali dostęp do danych graczy.

