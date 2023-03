Counter Strike 2 oficjalnie. To przełom dla fanów serii

Gracze od lat świetnie bawią się w strzelankach Valve. Niezależnie od tego czy mowa o 1.6, Source czy CS:GO, każda z tych wersji popularnego kompetytywnego shootera przyciągnęła masę użytkowników. Z pewnością nie inaczej będzie w przypadku CS2, które właśnie wchodzi w fazę ograniczonych testów.

Jak zapowiedziało Valve, Counter Strike 2 będzie stanowić "największy skok technologiczny w historii serii, umożliwiając rozwój nowych funkcji i aktualizacji na kolejne lata." Sama gra oficjalnie trafi na Steam jeszcze tego lata, lecz już teraz rozpoczyna się faza ograniczonych testów.

Valve samo wybiera osoby, które trafią na nowe serwery. "Wybrańcy" zobaczą odpowiednią notyfikację w menu głównym CS:GO. Jeżeli jeszcze takowej u ciebie nie ma, to nie ma co się martwić. Firma zapowiedziała, że wraz z czasem będą dodawać kolejne osoby do testów Counter Strike 2. W obecnej chwili zaproszeni gracze będą mogli zagrać deatchmach i nierankingową grę wyłącznie na mapie Dust 2.

Valve już teraz zdradziło kilka szczegółów dotyczących gry Counter Strike 2. Strzelanka przede wszystkim przeżyje prawdziwy skok w jakości szaty wizualnej. Mapy zostaną przeniesione, pojawi się na nich więcej szczegółów, a po zdjęciach można stwierdzić, że lokacje będą o wiele jaśniejsze, przez co przeciwnik nam nie umknie.

Jedną z największych zmiennych będzie dynamiczny dym. Będzie on wchodził w reakcję z innymi zdarzeniami na mapie. Przykładowo odsłoni miejsce, w które strzelimy lub rozproszy się, gdy obok wybuchnie granat. Co więcej będzie się rozchodził w naturalny sposób z uwzględnieniem wszelkich przeszkód i kolizji.

Today we're excited to announce Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 is an overhaul to every system, every piece of content, and every part of the C-S experience. First, let's talk about smoke grenades: pic.twitter.com/iTtguRHJ0S