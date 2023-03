To mają być lepsze Simsy. W końcu pokazali gameplay

Jeśli chodzi o symulatory życia, to The Sims nie ma sobie równych. Nie oznacza to, że nie ma nikogo, kto nie chciałby z nimi konkurować. Life by You ma być lepszymi Simsami.

Studio Paradox po raz pierwszy zapowiedziało grę Life by You na początku marca. Jednak była to prezentacja niezwykle dziwna, ponieważ nie pokazano ani fragmentu rozgrywki. To właśnie się zmieniło. Możemy zobaczyć, jak mają prezentować się lepsze Simsy.

Life by You, czyli konkurencja dla Simsów

Gra powstanie w studiu Paradox Tectonic. Ma to być dokładnie to, czego można się spodziewać, czyli po prostu konkurencja dla Simsów. Twórcy zapowiadają, że mocniej zamierzają stawiać na sam etap projektowania i to nie tylko samego avatara lub domu, ale także całe kariery, a nawet konwersacji między postaciami.

Jednak największym wyznacznikiem i wyróżnikiem względem Simsów ma być wsparcie dla modów. Paradox zapowiada, że Life by You ma być jedną z najbardziej otwartych i modyfikowalnych gier na rynku.

Zaprojektowana jako jedna z najbardziej modyfikowalnych i otwartych gier symulujących życie, czekamy na ludzi, historie i kreacje, które stworzysz w Life by You.

- brzmi komunikat twórców.

Kiedy premiera? Gra Life by You zadebiutuje we wczesnym dostępnie 12 września. Trafi zarówno na Steama, jak i Epic Games Store.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Kotaku