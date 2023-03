Wiedźmin "Project Sirius". CD Projekt RED zapowiada zmiany w projekcie

Project Sirius, czyli nowa gra w uniwersum Wiedźmina, przejdzie duże zmiany. CD Projekt RED wyrzuca do kosza wszystko, co zostało zrobione do tej pory.

W zeszłym roku CD Projekt RED przedstawiło swój niezwykle ambitny plan. Polskie studio ogłosiło, że w planach ma kilka nowych gier, w tym zupełnie nową trylogię Wiedźmina, kontynuację Cyberpunka czy też remake Wiedźmina 1. Wśród zapowiedzi pojawił się też trochę tajemniczy Project Sirius. Większość dotychczasowych informacje na jego temat jest już nieaktualna, bo cała praca trafia do kosza.

CD Projekt RED resetuje Project Sirius

Z dotychczasowych informacji wynikało, że Project Sirius będzie grą w uniwersum Wiedźmina. Nad produkcją miało pracować bostońskie studio The Molasses Flood. Miała to być gra z jednej strony z ciekawą fabułą i licznymi zadaniami, a z drugiej z elementami multiplayera. Całkiem niedawno deweloper szukał nowych pracowników do prac nad projektem.

Rzecz w tym, że wszystko to staje się w tym momencie nieaktualne. Project Sirius nie został anulowany, ale dotychczasowa praca trafia do kosza. CD Projekt RED ogłosiło, że to wynik ewaluacji zakresu i potencjału komercyjnego Projektu Sirius w pierwotnej formule. Aktualnie mają trwać prace nad zdefiniowaniem nowych ram projektu. W skrócie wszystko to, co zostało zrobione do tej pory, zostaje wyrzucone i projekt powstanie od nowa. Jednocześnie firma ujmie dotychczasowe koszty po stronie strat.

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji w sprawie utworzenia w księgach Spółki odpisu aktualizującego wartość poniesionych dotychczas nakładów na prace rozwojowe związane z projektem Sirius tworzonym przez studio The Molasses Flood. Wartość nakładów poniesionych do końca roku 2022 wyniosła 33,4 mln zł i obciąży wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2022. Wartość nakładów dotychczas ujętych w księgach w styczniu oraz lutym 2023 roku wyniosła 9,5 mln zł i obciąży odpowiednio wynik finansowy za pierwszy kwartał 2023 roku.

- brzmi komunikat CD Projekt RED.

To oznacza, że na grę poczekamy jeszcze dłużej. Na szczęście był to prawdopodobnie jeden z bardziej odległych projektów. Priorytetem mają być na ten moment: dodatek do Cyberpunk 2077, pierwsza odsłona nowej trylogii oraz remake pierwszej części Wiedźmina.

