Druga część Cyberpunk 2077 za wiele lat. Znamy datę rozpoczęcia prac

CD Projekt RED kilka tygodni temu ujawnił swoje bardzo ambitne plany. Polskie studio nie tylko pracuje nad dodatkiem do Cyberpunk 2077, nową trylogią Wiedźmina, remakiem pierwszego Wiedźmina i zupełnie nowym IP, ale też kontynuacją Cybperunk 2077. Jednak zanim zostanie wydana, przyjdzie nam poczekać przynajmniej kilka lat.

Chociaż CD Projekt RED ujawnił wiele projektów jednocześnie, to nie znaczy, że od razu ruszyły prace nad wszystkimi. Wiemy na przykład, że remake pierwszego Wiedźmina zostanie wydany dopiero po pierwszej części nowej trylogii. Jeśli chodzi o kontynuację Cyberpunk 2077, to prace nawet jeszcze nie ruszyły. Te najwcześniej zaczną się dopiero w 2024 roku i mówimy tutaj o fazie preprodukcji.

Po wydaniu Phantom Liberty rozpoczniemy prace nad kolejną grą Cyberpunk. Oczywiście będzie to początkowo obejmowało prace koncepcyjne, które z formalnego punktu widzenia nie liczą się jako faza preprodukcyjna [...] Tak więc, formalnie rzecz biorąc, przedprodukcja prawdopodobnie nie rozpocznie się w przyszłym roku, ponieważ jest to pierwsza faza rozwoju. Mimo to prace koncepcyjne nad grą rozpoczniemy w nadchodzącym roku — oczywiście z mniejszym zespołem niż ten, który obecnie pracuje nad Phantom Liberty — ponieważ niektórzy z tych deweloperów dołączą do Polaris i pomogą w rozwoju tego projektu.