Metal Gear Solid. Powstaje remake pierwszej części legendarnej gry

Metal Gear Solid to w mojej ocenie jedna z najlepszych gier w historii. Dlatego cieszy mnie informacja, według której już od kilku lat trwają prace nad wersją remake.

Metal Gear Solid to gra wręcz legendarna. Pierwotnie została wydana 24 lata temu w 1998 roku. Doskonale pamiętam, jak grałem w nią jeszcze na pierwszym PlayStation. Do dzisiaj znajduje się ona w mojej ścisłej czołówce najlepszych gier w historii. Tym, bardziej się cieszę, że być może wkrótce będziemy mieli okazję ponownie ją sobie przypomnieć, bo trwają prace nad remakiem.

Remake Metal Gear Solid

Nie jest to informacja pewna, ale takie wieści przekazał hiszpański serwis Areajugones. Według ich wiedzy trwają prace nad Metal Gear Solid Remake. Co więcej — podobnie jak w przypadku Silent Hill 2 Remake (dochodzi jeszcze wersja na PC) — ma to być tytuł ekskluzywny na PlayStation 5. Oznacza to, że posiadacze Xbox Series X/S będą musieli obejść się smakiem.

Jak już wspominałem, informacja nie jest oficjalna. To jedynie plotka, ale już wkrótce mamy się przekonać, że jest prawdziwa. Podobno w niedługim czasie PlayStation i Konami mają zapowiedzieć grę, nad którą prace trwają rzekomo już od kilku lat. Oczywistym wyborem wydaje się nadchodzące The Game Awards 2022, które odbędzie się w nocy z 8 na 9 grudnia, ale to nic pewnego. Możliwe, że Metal Gear Solid Remake, o ile rzeczywiście powstaje, zostanie zapowiedziane w innym terminie.

Nie wiadomo, jakie studio miałoby pracować nad remakiem Metal Gear Solid. Nie wiadomo też, co z Metal Gear Solid 3, o którym też pojawiały się plotki.

Źródło zdjęć: Konami

Źródło tekstu: wccftech