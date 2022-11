Jest duża szansa na remake legendarnej gry. Konami wraca z przytupem

Konami z wielkim przytupem wraca na rynek gier. Nie tylko trwają prace nad kilkoma grami z serii Silent Hill, ale prawdopodobnie powstają też nowe projekty z serii Metal Gear Solid.

Konami na wiele lat odpuściło sobie rynek gier, wypuszczając pojedyncze i to mało udane gry. Gracze cierpieli, bo w portfolio japońskiej firmy jest wiele znanych i cenionych serii. Na szczęście Konami wraca z przytupem. Nie tylko zapowiedziano kilka gier z uniwersum Silent Hill, ale prawdopodobnie trwają też prace nad Metal Gear Solid 3 Remake.

Powstaje Metal Gear Solid 3 Remake?

Plotki na temat Metal Gear Solid 3 Remake krążą już od jakiegoś czasu. Według pogłosek nad grą pracuje chińskie studio Virtuos, które specjalizuje się w portach i remake'ach. Jeden z pracowników firmy na swoim koncie LinkedIn umieścił informację o pracy nad remakiem gry akcji AAA, co było kolejną poszlaką. Teraz dochodzi do tego kolejna kwestia.

Na oficjalnej stronie studia Virtuos pojawiła się aktualizacja, według której Konami stało się jednym z klientów firmy. Wystarczy dodać 2 do 2 i wychodzi na to, że Chińczycy po prostu muszą pracować na Metal Gear Solid 3 Remake, tym bardziej że na liście znajduje się także informacja o pracy z silnikiem Fox Engine. Co prawda nie jest to oficjalne potwierdzenie, ale sprawa wydaje się klarowna.

Szkoda, że na razie nic nie wiemy na temat Metal Gear Solid 3 Remake. Konami milczy na ten temat, ale może niedługo się to zmieni.

