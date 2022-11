Xbox Game Pass i PlayStation Plus daleko w tyle. Jest coś lepszego

Jaka jest najpopularniejsza usługa abonamentowa z grami? Nie jest to ani Xbox Game Pass, ani PlayStation Plus, ani nawet Nintendo Switch Online. Jest coś o wiele popularniejszego.

Wydawałoby się, że w segmencie usług abonamentowych na gry rywalizacja trwa przede wszystkim między Xbox Game Pass i PlayStation Plus, a przynajmniej to o nich mówi się najczęściej. Nic bardziej mylnego. Istnieje usługa, która jest od nich nieporównywalnie bardziej popularna i nie jest to też Nintendo Switch Online.

Apple zostawia Xbox i PlayStation w tyle

W tym segmencie zdecydowanym zwycięzcą okazuje się Apple Arcade. Nie znamy dokładnej liczby użytkowników tej usługi, ale Miles Jacobson, twórca serii Football Manager, przy okazji premiery mobilnej wersji zdradził, że usługa firmy z Cupertino — według jego wiedzy — ma już 9-liczbową bazę użytkowników. Oznacza to wszystko od 100 do 999 mln. Jednak nawet przy najmniej optymistycznym założeniu Apple daleko w tyle zostawia Xboxa, PlayStation i Switcha.

Aktualnie PS Plus może pochwalić się ponad 45 mln użytkowników, przy czym są to też osoby, które korzystają z najniższego pakietu Essential. Jeśli chodzi o Xbox Game Pass, to wiemy, że w styczniu tego roku usługa miała 25 mln użytkowników. Teraz może ich być dużo więcej, ale raczej nie będzie to poziom wyższy niż 30-35 mln. Z kolei Nintendo Switch Online, które pozwala na granie w klasyki ze starszych konsol, korzysta ponad 36 mln osób na całym świecie.

Dlatego też Apple Arcade, nawet przy założeniu 100 mln użytkowników, bije konkurentów na głowę i to prawdopodobnie, nawet gdyby policzyć ich razem. Dla porównania Spotify ma bazę około 182 mln użytkowników, a Netflix 223 mln. Oczywiście nie można pominąć tego, że Apple Arcade kosztuje zaledwie 4,99 dol., gdzie Xbox Game Pass i PS Plus są w lepszych wersjach jednak droższe, ale nie wiele to zmienia. Apple Arcade jest nieporównywalnie popularniejsze.

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: iMore