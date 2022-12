Diablo IV. To prawdopodobna data prezentacji i premiery gry

Fani ze zniecierpliwieniem czekają na informacje na temat Diablo IV. Właśnie pojawiły się plotki na temat prezentacji gry i prawdopodobnej daty premiery.

Jestem przekonany, że wielu fanów pokłada ogromne nadzieje w Diablo IV. Sam do nich należę. Trzecia odsłona może nie była tragiczna, ale na pewno daleko było jej do tego, czego oczekiwali miłośnicy serii. Czwórka ma być dużo mroczniejsza i po prostu lepsza. Kiedy zadebiutuje?

Premiera Diablo IV

Tom Henderson, który jest sprawdzonym informatorem ze świata gier, wyjawił, że według jego wiedzy Diablo IV zostanie zaprezentowane przy okazji The Game Awards 2022. W trakcie wydarzenia mamy poznać datę otwartej bety, a być może także oficjalną datę premiery. Co więcej, część dziennikarzy otrzymała wczesny dostęp do gry i będą mogli podzielić się swoimi wrażeniami dzień przed rozdaniem nagród.

Z kolei Jez Corden przekonuje, że premiera gry odbędzie się prawdopodobnie w czerwcu 2023 roku. Wcześniej on sam przekonywał, że w planach jest kwiecień przyszłego roku. Poza tym jego informacje nie zawsze się zdradzają, więc lepiej traktować je z przymrużeniem oka. Dużo bardziej prawdopodobna wydaje się prezentacja przy okazji The Game Awards 2022, które odbędzie się w nocy z 8 na 9 grudnia.

W Diablo IV na pewno pogramy w 2023 roku. Otwartym pozostaje pytanie — kiedy dokładnie, ale połowa roku wydaje się sensowna.

Źródło zdjęć: Blizzard

Źródło tekstu: wccftech