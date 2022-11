Remake Wiedźmina 1 z ogromną zmianą, ale ta ucieszy graczy

Podejrzewam, że większość graczy już nie pamięta, jak wyglądał pierwszy Wiedźmin. Chociaż była to bardzo dobra gra, to nie była tak wielki hitem, jak trzecia odsłona. System walki był zupełnie inny i bardziej przypominał gry RPG z widokiem izometrycznym, a cała rozgrywka była mocno liniowa. Tym lepiej, że remake, nad którym trwają prace, będzie się znacząco różnił od pierwowzoru.

Polskie studio CD Projekt RED potwierdziło, że remake pierwszego Wiedźmina będzie miał otwarty świat, zupełnie jak trzecia odsłona serii. Taka informacja pojawiła się w raporcie finansowym firmy za trzeci kwartał 2022 roku. Warto przt tym pamiętać, że nad grą pracuje zewnętrzne studio Fool's Theory.

Od Wiedźmina wszystko się zaczęło dla nas, dla CD Projekt Red. To była pierwsza gra, którą stworzyliśmy i wtedy była to dla nas wielka chwila. Wracając do tego miejsca i przerabiając grę, aby następna generacja graczy mogła doświadczyć, wydaje się ona duża, a nawet większa. Współpraca z Fool’s Theory przy projekcie jest równie ekscytująca, gdyż są tam niektóre osoby, które były wcześniej zaangażowane w gry o Wiedźminie. Dobrze znają materiał źródłowy, wiedzą, jak bardzo gracze czekali na remake, i wiedzą, jak tworzyć niesamowite i ambitne gry.