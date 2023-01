Oferty pracy ujawniają szczegóły na temat Wiedźmina (Project Sirius)

W zeszłym roku studio CD Projekt RED ogłosiło, że w planach ma kilka gier. Wśród wymienionych projektów pojawiła się między innymi całkowicie nowa trylogia w uniwersum Wiedźmina, druga odsłona Cyberpunka, ale też inne gry w świecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego. Jedną z nich jest Project Sirius, za który ma odpowiadać studio The Molasses Flood (ze wsparciem CDPR).

Zarówno CD Projekt RED, jak i The Molasses Flood szukają w tym momencie pracowników, a opublikowane przez nich oferty pracy zdradzają co nieco na temat nadchodzącej produkcji.

Od początku wiedzieliśmy, że Project Sirius to kolejna gra w uniwersum Wiedźmina. Chociaż gra została zapowiedziana przez CD Projekt RED, to główne prace leżą po stronie studia The Molasses Flood. Wiadomo, że będzie to produkcja kampanią fabularną, zadaniami oraz ciekawą historią, ale też elementami multiplayer. Kolejnych informacji możemy się dowiedzieć ze wspomnianych ofert pracy.

W tym momencie The Molasses Flood szuka kilku pracowników. Wśród nich znajdują się między innym: starszy projektant świata, starszy projektant walki, reżyser fabularny, projektanta technicznego oraz starszego projektanta multiplayera. To wszystko sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z klasycznymi elementami RPG, jak klasy i rozwój postaci oraz nielinearną fabułą. Z kolei projektant techniczny prawdopodobnie będzie odpowiadał za proceduralnie generowane elementy, o których plotki pojawiły się wcześniej.

Sirius is a codename for the game developed by @molassesflood, set in The Witcher universe and created with support from CDPR. It will differ from our past productions, offering multiplayer gameplay on top of a single-player experience including a campaign with quests and a story pic.twitter.com/aoX7wlIfRO