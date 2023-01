E3 2023 bez największych w branży. Impreza staje się marginalna

W tym roku E3 wraca w wersji fizycznej. Największe firmy z branży ponownie zjadą się do Los Angeles. Szkoda, że tylko w teorii, bo w praktyce tych najważniejszych akurat zabraknie.

E3 w tym roku powraca. Po czterech latach, kiedy impreza nie była organizowana w fizycznej formie (z wiadomych powodów), znowu będziemy świadkami jednego z największych gamingowych wydarzeń w Los Angeles. Szkoda, że E3 2023 powoli staje się imprezą marginalną. W tym roku zabraknie na niej trzech najważniejszych firm z branży.

E3 2023 bez największych w branży

Według serwisu IGN na E3 2023 nie pojawią się trzej najważniejsi gracze na rynku gamingowym, czyli PlayStation, Xbox oraz Nintendo. Wszystkie trzy firmy miały zrezygnować z udziału imprezie, która wraca do Los Angeles Convention Center po czterech latach przerwy.

Co ciekawe, Xbox ma zorganizować własne wydarzenie w Los Angeles i to czasowo w okolicach E3 2023, ale nie będzie bezpośrednim uczestnikiem imprezy. Tak przynajmniej wynika z niedawnych słów Phila Spencera. Dziwić może też brak Nintendo, które co roku miało przynajmniej własne stoisko na E3. Natomiast żadnego zaskoczenia nie ma w przypadku PlayStation, które nie uczestniczy w imprezie od 2019 roku z powodu różnic zdań z organizatorami, czyli Entertainment Software Association (ESA).

PlayStation, Xbox i Nintendo na razie nie skomentowały tych doniesień, więc na razie należy je traktować w kategorii plotek. E3 2023 odbędzie się w tym roku w dniach 13-16 czerwca.

Źródło zdjęć: Barone Firenze / Shutterstock.com

Źródło tekstu: IGN