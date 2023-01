PlayStation Plus na luty. Znamy listę gier i jest świetna

Poznaliśmy listę darmowych gier dla abonamentów PlayStation Plus w lutym 2023 roku. Znajdują się na niej cztery produkcje i wszystkie są godne uwagi.

Mamy końcówkę miesiąca, a to oznacza, że czas na pierwsze informacje na temat darmowych gier, które w lutym zostaną udostępnione posiadaczom PlayStation Plus. Tradycyjnie wyciek pochodzi od Dealabs, które w tej kwestii jest praktycznie nieomylne.

PlayStation Plus na luty 2023

W lutym posiadacze abonamentu PlayStation Plus otrzymają, według informacji Dealabs, za darmo cztery gry. Lista, co trzeba uczciwie przyznać, prezentuje się bardzo atrakcyjnie i wygląda na to, że posiadacze PS4 i PS5 będą mieli w co grać. Ta lista to:

OlliOlli World (PS5|PS4)

Mafia Definitive Edition (PS4)

Evil Dead: The Game (PS5|PS4)

Destiny 2: Beyond Light [DLC] (PS5|PS4)

Posiadaczy konsol Sony powinna ucieszyć przede wszystkim obecność na liście Mafii w wersji Definitive Edition. Jest to remake kultowej gry, który zdecydowanie warto mieć na liście gier, które się ukończyło. Niewiele gorzej prezentują się też Evil Dead: The Games, DLC do Destiny 2 oraz OlliOlli World, które jest kolorową, ale wymagającą platformówką.

Wszystkie powyższe gry mają być udostępnione 7 lutego i będzie je można dodać do konta do 6 marca.

Zobacz: PlayStation 5 Pro może nigdy nie zadebiutować. Sony ma inne plany

Zobacz: Bogata premiera PlayStation VR2. Sony szykuje mnóstwo gier

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Dealabs