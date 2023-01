Kod źródłowy League of Legends trafił do sieci. Riot Games ma problem

Riot Games nie zapłaciło okupu, więc kod źródłowy League of Legends trafił na aukcję. Dla firmy jest to ogromnym problemem.

Jakiś czas temu nieuprawniona osoba uzyskała dostęp do serwerów Riot Games i ukradła kod źródłowy gier, w tym League of Legends. Domagał się od dewelopera 10 mln dolarów okupu za nieopublikowanie go. Firma postanowiła nie płacić i teraz musi się zmierzyć z konsekwencjami tej decyzji.

Kod źródłowy League of Legends na aukcji

Skoro Riot Games nie zapłaciło żądanej kwoty, to haker zdecydował się na opublikowanie kodu źródłowego. Jednak nie wrzucił go po prostu do sieci. Mężczyzna, o ile jest to mężczyzna, liczy, że na wykradzionych informacjach uda mu się zarobić. Dlatego uruchomił aukcję, na której można kupić kod źródłowy niezwykle popularnej gry. Cena wywoławcza to aż milion dolarów.

Aukcja zawiera 100-stronny dokument PDF, w którym wymienione są wszystkie wykradzione pliki. W sumie zajmują one 72,4 GB przestrzeni na dysku, więc jest to pokaźny zestaw. Chociaż kod źródłowy League of Legends wydaje się łakomym kąskiem, to znalezienie chętnego może być trudne, chociażby z powodu wysokiej ceny wywoławczej. Poza tym nie można mieć pewności, czy dana osoba rzeczywiście posiada pliki, czy może próbuje wykorzystać głośną sprawę w oszustwie.

Dostęp do kodu źródłowego jest dla Riot Games dużym problemem. Sama firma przyznała, że dzięki temu możliwe może być stworzenie cheatów, które byłyby — przynajmniej początkowo — trudne do wykrycia.

Zobacz: PlayStation Plus na luty. Znamy listę gier i jest świetna

Zobacz: Polski gigant oferuje pracę. Za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Casimiro PT / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GamesRadar