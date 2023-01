Polski gigant oferuje pracę. Za darmo

Kilka dni temu studio CD Projekt RED poinformowało o starcie nowego projektu o nazwie RED Playtasting. Ten nie został dobrze przyjęty przez środowisko. Na firmę wylała się fala krytyki.

Polskie studio CD Projekt RED nie może uznać ostatnich miesięcy 2 lat za udane. Firmie najpierw oberwało się za fatalną premierę Cyberpunk 2077. Doszło wręcz do pozwu, który złożyli niezadowoleni udziałowcy. Firma ostatecznie musi zapłacić sporo kasy, chociaż mniej niż niektórzy przewidywali. Teraz na studio wylała się krytyka z powodu programu testów o nazwie RED Playtesting.

CD Projekt RED szuka taniej siły roboczej?

Nowy program polega na testowaniu gier CD Projekt RED przez samych graczy. Rzecz w tym, że inicjatywa jest całkowicie bezpłatna. Gracze, którzy zdecydują się na wzięcie w niej udziału, nie otrzymają żadnej gratyfikacji pieniężnej. Program przewidziany jest dla osób, które ukończyły 16 lat, znają język angielski i podpiszą NDA, czyli umowę o zachowaniu poufności.

Z tego powodu środowisko skrytykowało Redów. Przewijają się przede wszystkim komentarze o szukaniu taniej siły roboczej, no bo przecież praca testera jest normalnie płatna i to całkiem nieźle.

Polskie studio postanowiło odpowiedzieć na te zarzuty. Firma skontaktowała się z serwisem PurePC. W przesłanym redakcji oświadczeniu możemy przeczytać:

Program RED Playtesting nie jest tożsamy z pracą zawodowego testera gier tzw. Quality Assurance (QA) i nie jest związany z wyszukiwaniem błędów w grze. Organizowane przez nas playtesty są standardowym działaniem branży gier komputerowych. Programy o podobnym kształcie organizują studia i wydawcy na całym świecie.

Zatem nie chodzi o profesjonalne testy gier, które polegają na wyłapywaniu i raportowaniu błędów. CD Projekt RED bardziej chce poznać opinie graczy na temat fabuły, dialogów, zastosowanych mechanik czy balansu rozgrywki. Czy to ich tłumaczy? Trochę tak, a trochę nie. Rzeczywiście dla wielu osób może to być fajna okazja, ciekawy wpis do CV, a być może także początek całej kariery. Pomimo tego w mojej ocenie wypadałoby, aby tego typu pracę wynagrodzić, chociaż symbolicznie.

Źródło zdjęć: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PurePC, oprac. własne