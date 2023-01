Kultowa gra zostanie przeniesiona na wielki ekran

Studio Gearbox Software — właściciele praw do marki Duke Nukem — potwierdziło, że przygody niezniszczalnego blondyna zostaną przeniesione na wielki ekran.

Duke Nukem to marka kultowa. Młodsi gracze mogą jej nie kojarzyć, a jeśli już zapisała się w ich pamięci, to raczej jako mało udana. Nie możemy mieć tego za złe, bo Duke Nukem został mocno zaniedbany, a ostatnie odsłony były — mówiąc delikatnie — tragicznie słabe. Jednak pierwowzór to produkcja wręcz legendarna, więc wiele osób może ucieszyć, że trafi na wielki ekran.

Powstanie film Duke Nukem

Plotki na temat filmu Duke Nukem pojawiły się już w zeszłym roku, ale nie zostały potwierdzone przez studio Gearbox, do którego należą prawa do marki. Jednak w najnowszym komunikacie prasowym firma przyznała, że film rzeczywiście powstaje, chociaż zrobiła w dość osobliwy sposób.

Gearbox Studios zostało założone w 2022 roku i tworzy najnowocześniejsze transmedialne możliwości, w tym nadchodzące filmy i seriale oparte na Borderlands, Duke Nukem i Brothers in Arms.

- czytamy w najnowszym komunikacie prasowym Gearbox.

W skrócie firma wysłała informację prasową na zupełnie inny temat, a przy okazji przyznała, że powstaje film Duke Nukem. Oczywiście treść została już zmieniona i tytuł został usunięty, ale w Internecie nic nie ginie. Biorąć pod uwagę zeszłoroczne plotki możemy być niemal pewni, że rzeczywiście trwają prace nad filmem z charakterystycznym blondynem. Idealnym kandydatem do głównej roli wydaje się John Cena.

Źródło zdjęć: Gearbox

Źródło tekstu: Hollywood Reporter, KitGuru