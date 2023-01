Amazon szaleje. Tworzy serial z kultową bohaterką z gier

Amazon inwestuje w kolejny serial, który powinien zainteresować graczy. Tym razem na mały ekranie zostaną przeniesione przygody jednej z najbardziej kultowych bohaterek.

Serwisy streamingowe w ostatnich latach mocno inwestują w filmy i seriale na podstawie innych dzieł kultury, np. książek oraz gier. Taka taktyka najwyraźniej przynosi zyski. Amazon właśnie pracuje nad nowym serialem na podstawie kultowej gry. Na małym ekranie zobaczymy przygody bohaterki, którą zna chyba każdy.

Serial Tomb Raider

Tym serialem ma być Tomb Raider. Do takich informacji dotarł branżowy serwis The Hollywood Reporter. Scenariusz do serialu ma napisać Phoebe Waller-Bridge, którą możecie kojarzyć przede wszystkim z bardzo lubianego przez widzów serialu Fleabag, gdzie też napisała scenariusz oraz zagrała główną rolę.

Jednak na tym plany się nie kończą. Amazon, oprócz serialu, chciałby też stworzyć kolejną grę z Larą Croft, ale jak na razie nie są znane żadne szczegóły. Studio podobno dogadało się już z Crystal Dynamics, które ma prawa do serii.

Jeśli chodzi o serial, to jest on we wstępnej fazie produkcji i prawdopodobnie wciąż nie została wybrana aktorka, która miałaby się wcielić w główną bohaterkę. Ostatnim razem Larę Croft odgrywała Alicia Vikander w nie najgorzej przyjętym filmie z 2018 roku.

Co ciekawe, w planach była kontynuacja filmu, ale plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. W międzyczasie MGM, które odpowiadało za projekt, zostało wykupione właśnie przez Amazona. Zapewne pomysł kolejnego filmu ostatecznie upadł, a Lara Croft trafi do serialu. Tak przynajmniej wynika z najnowszych plotek.

Zobacz: Kultowa gra zostanie przeniesiona na wielki ekran

Zobacz: Spider-Man 2 ma zachwycić graczy. Premiera nie jest zagrożona

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MGM/Amazon

Źródło tekstu: Hollywood Reporter