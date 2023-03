Steam z dwiema nowościami. Na jedną z nich gracze czekali latami

Steam jest jedną z najpopularniejszych platform dla graczy, gdzie można kupić grę, przechowywać swoją kolekcję, oceniać produkcje i dzielić się swoimi wrażeniami ze znajomymi. Sklep cały czas jest rozwijany przez Valve i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce mogą pojawić się dwie nowe funkcje, które spodobają się graczom.

Jak podaje założyciel SteamDB Pavel Djundik na Twitterze, Steam szykuje się do wprowadzenia dwóch nowych funkcji. Jedną z nich jest system notatek, które gracze będą mogli dodawać do swoich gier, by tym samym móc sobie zapisać np. sposób na rozwiązanie ciężkiej zagadki lub kody do gier. Gracze od razu wyrazili nadzieję, że notatnik będzie opierał się nie tylko na tekście i wyjdzie wraz z opcją wklejania zdjęć.

Valve is working on a "game notes" system, which will be available in the Steam library, and on the web. pic.twitter.com/xO4enKCN4K