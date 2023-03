Return to Silent Hill. Ruszają zdjęcia na planie filmu

Za chwilę ruszą zdjęcia na planie filmu Return to Silent Hill, który ma być adaptacją drugiej części gry.

Fani Silent Hill, a sam się do nich zaliczam, mają powodu do zadowolenia. Konami nie tylko zapowiedziało kilka gier w tym uniwersum (jedną z nich robią Polacy z Bloober Team), ale też za chwilę ruszą zdjęcia na planie nowego filmu. Ten ma być adaptacją drugiej części gry, która przez wielu uważana jest za najlepszą.

Film Return to Silent Hill

O planowanym rozpoczęciu zdjęć poinformował serwis Deadline. Te mają ruszyć już w przyszłym miesiącu i będą realizowane głównie w Niemczech oraz Europie Południowej. Reżyserem filmu będzie Christopher Gans, który wyreżyserował też pierwszy film Silent Hill. Scenariusz napisali Gans oraz Sandra V-Anh, a w rolach głównych zobaczymy Hannah Emily Anderson oraz Jeremyego Irvine'a.

Return to Silent Hill ma być zgodny z grą. Oznacza to, że postać grana przez Irvine'a otrzyma list od swojej zmarłej żony, w którym przyzywa go do miasta Silent Hill. Na miejscu przekonuje się, że rządzą w nim nieczyste siły, z którymi będzie musiał sobie poradzić.

Fabuła jest doskonałą bazą do stworzenia świetnego horroru. Mam nadzieję, że twórcy będą trzymali się materiału źródłowego, chociaż wiadomo, że film jest zupełnie innym medium, więc nie obejdzie się be zmian. Pierwszy film Silent Hill był umiarkowanym sukcesem. W 2006 roku zarobił w kinach około 100 mln dolarów.

