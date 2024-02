Jest drugi sezon Halo. Do obejrzenia na SkyShowtime

Na platformie SkyShowtime można już obejrzeć dwa pierwsze odcinki drugiego sezonu serialu Halo. Kolejne odcinki produkcji inspirowanej popularną grą dodawane będą co tydzień.

W 2. sezonie serialu Halo Master Chief John-117 prowadzi swoją elitarną drużynę Spartan przeciwko obcemu zagrożeniu, znanemu jako Przymierze. Gdy na opustoszałej planecie dochodzi do niespodziewanego wydarzenia, John jest przekonany, że wojna, którą dotąd toczył, wkrótce się zmieni. Postanawia zaryzykować wszystko, by udowodnić coś, w co nie wierzy nikt inny – że Przymierze przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości. Galaktyka znajduje się na krawędzi zniszczenia, gdy John wyrusza w podróż, by odnaleźć klucz do ocalenia lub ostatecznej zagłady ludzkości.

Serial Halo, stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Davida Wienera (Brave New World), rozgrywa się w uniwersum znanym z pierwszej gry Halo na konsolę Xbox z 2001 roku. To epicka opowieść o konflikcie ludzi i obcego zagrożenia znanego jako Przymierze, która bogata jest w przejmujące historie bohaterów, akcję, przygody i pełną rozmachu wizję przyszłości XXVI wieku.



Producentami tego sezonu oraz odtwórcami głównych ról są Pablo Schreiber (American Gods) jako Master Chief, Spartanin-117 i Natascha McElhone (Californication) jako dr Halsey. Powracają także Jen Taylor (seria gier Halo, RWBY) jako Cortana, Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi (Fire), Natasha Culzac (Wiedźmin/ The Witcher), Olive Gray (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron), Kate Kennedy (Catastrophe), Charlie Murphy (Peaky Blinders) i Danny Sapani (Penny Dreadful).

W obsadzie nowego sezonu Halo zobaczymy również Josepha Morgana (Vampire Diaries, The Originals) i Cristinę Rodlo (No One Gets Out of Here Alive, The Homeless World Cup). Morgan wcielił się w rolę Jamesa Ackersona, wpływowego agenta wywiadu, który swoją karierę poświęcił awansowaniu na kolejne stanowiska w tajnym Biurze Wywiadu Marynarki Wojennej UNSC. Rodlo zagrała Talię Perez, nowo zrekrutowaną kapral specjalizującą się w lingwistyce w jednostce łączności Korpusu Piechoty Morskiej UNSC, która jeszcze nie brała udziału w prawdziwej walce. Na ekranie ponownie zobaczymy również Laerę (Fiona O'Shaughnessy) – powierniczkę i żonę Sorena, która towarzyszu mu w walce. Pojawia się także syn Sorena i Laery, Kessler (Tylan Bailey), który miał stosunkowo spokojne, choć nietypowe dzieciństwo, dorastając na Rubble.

Serial Halo został wyprodukowany przez studio SHOWTIME we współpracy z 343 Industries i Amblin Television. David Wiener razem ze Stevenem Spielbergiem, Darrylem Frankiem i Justinem Falveyem są producentami 2. sezonu serialu ze strony Amblin Television. Za produkcję wykonawczą odpowiadają też Kiki Wolfkill z Xbox/343 Industries, Otto Bathurst i Toby Leslie z One Big Picture oraz Gian Paolo Varani. Międzynarodową dystrybucją serialu zajmuje się Paramount Global Content Distribution.

Serwis SkyShowtime dostępny jest poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV oraz Samsung, a także bezpośrednio na stronie www.skyshowtime.com.

Źródło zdjęć: SkyShowtime

Źródło tekstu: SkyShowtime