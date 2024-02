Polsat Box Go pokaże dalsze losy prezydenta z przypadku

W serwisie Polsat Box Go można już obejrzeć dwa premierowe odcinki nowego sezonu serialu Sługa Narodu. Opowiada on historię nauczyciela, który przypadkiem został prezydentem. Na fali popularności ukraińskiego pierwowzoru, odtwórca głównej roli i aktor komediowy Wołodymyr Zełenski wygrał wybory prezydenckie w Ukrainie w 2019 roku.

Jak się zaczyna ta historia?

Nauczyciel Ignacy Konieczny (Marcin Hycnar), intelektualista rozmiłowany w postaci brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, wygłasza płomienną mowę, którą nagrywa jeden z jego uczniów. Nagranie dostaje się do Internetu i w ciągu jednego dnia nauczyciel urasta do rangi przywódcy narodu i głównego kandydata do zwycięstwa w wyborach. Gdy zostaje prezydentem, musi odnaleźć się w nowej roli.

Pierwszy odcinek serialu ocenił odtwórca głównej roli w pierwowzorze, obecny Prezydent Ukrainy – Wołodymyr Zełenski.

Cieszył się i gratulował.

– wspomina reżyser Okił Khamidov

Walka z korupcją i oligarchami

W drugim sezonie bohater sam będzie musiał zmierzyć się z armią skorumpowanych urzędników i doradców. W tej walce skazany jest na porażkę, chyba że zdecyduje się na współpracę z uwięzionym politykiem, który zna struktury władzy w kraju lepiej niż ktokolwiek. Ignacy Konieczny będzie się też starał o ponowny wybór na najwyższy urząd w państwie. Droga może okazać się wyboista, bo sondaże pokazują spadek poparcia społecznego, a wrogowie nie ustają w wysiłkach, by krzyżować mu plany.

Serial wyreżyserowali Okił Khamidov i Maciej Bieliński, scenariusz napisał Okił Khamidov. W roli głównej wystąpił Marcin Hycnar, któremu towarzyszą między innymi: Kamil Kula, Krzysztof Stelmaszyk, Krzysztof Dracz, Sławomir Orzechowski, Dorota Kolak i Magdalena Popławska.

Obydwa sezony serialu zostały zrealizowane na zlecenie Telewizji Polsat przez Polot Media.

Premiery seriali w pakiecie Polsat Box Go Premium

„Sługa Narodu 2” jest kolejnym nowym, polskim tytułem po „Rodzinie na Maxa 2”, „Grzechach sąsiadów”, „Krwi” i „Rafim”, który trafia na wyłączność do serwisu. Pakiet Polsat Box Go Premium zapewnia przedpremierowy dostęp do wybranych produkcji Polsatu i TV4, ponad 100 kanałów telewizyjnych, bogatej biblioteki seriali i filmów, w tym hitów kinowych, programów rozrywkowych, informacyjnych oraz bajek. Promocyjna cena pakietu to 30 zł za 30 dni.

Zobacz: W Orange Walentynki to cały miesiąc miłości i promocji

Zobacz: Polsat Box Go. Cztery nowe seriale na wiosnę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat