W Polsce zadebiutuje SkyShowtime. To duża konkurencja dla Netflixa

Wkrótce w Polsce zadebiutuje kolejny serwis streamingowy. Przedstawiciele SkyShowtime, bo o nim mowa, zdradzili datę premiery usługi w naszym kraju.

SkyShowtime będzie kolejnym serwisem streamingowym, który po Netflixie, Prime Videos, HBO Max czy Disney+ będzie dostępny w naszym kraju. W trakcie specjalnego wydarzenia w Amsterdamie przedstawiciele firmy wyjawili, kiedy usługa wystartuje w naszym kraju.

Kiedy SkyShowtime w Polsce?

SkyShowtime w tym roku rozpoczęło swoją europejską ekspansję. Serwis najpierw we wrześniu trafił do Danii, Finalndii, Norwegii i Szwecji, a w październiku także do Holandii i Portugalii. Kolejne na liście są Bułgaria, Chorwacja, Kosowo, Czarnogóra, Serbia, Słowenia oraz Bośnia i Hercegowina, które dostęp do serwisu otrzymają już 14 grudnia. A co z Polską?

My musimy poczekać do lutego 2023 roku. To właśnie w tym miesiącu SkyShowtime zostanie udostępnione w naszym kraju. Razem z nami dostęp do serwisu streamingowego otrzymają: Albania, Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja i Macedonia Północna.

SkyShowtime został stworzony dla Europy i cieszymy się, mogąc powiedzieć klientom w całej Europie Środkowo-Wschodniej, że już wkrótce będą mogli korzystać z usług naszego serwisu. Jesteśmy podekscytowani możliwością zapewnienia im dostępu do najnowszych seriali i filmów z naszych kultowych, światowej sławy wytwórni, jak również do wysokiej jakości lokalnej rozrywki. Po udanym starcie w Europie Północnej i Portugalii rozszerzenie działalności na te ważne rynki i udostępnienie SkyShowtime jeszcze większej liczbie osób w całej Europie jest dla nas ważnym kamieniem milowym.

- powiedział Monty Sarhan, prezes SkyShowtime.

SkyShowtime należy do Paramount Pictures, ale w ofercie będą też treści od Universal Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Showtime, Sky Studios, Paramount+ oraz Peacock. To między innymi takie firmy, jak: Top Gun Maverick, Jurassic World Dominion, Minionki The Rise of Gru, Sing 2, Sonic the Hedgehog, The Lost City czy The Northman.

Zobacz: Ruszył Netflix z reklamami. To musisz wiedzieć

Zobacz: Współdzielisz konto na Netflix? Wiemy, kiedy zapłacisz więcej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sky Showtime

Źródło tekstu: Sky Showtime