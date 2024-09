Obniżka w Polsat Box. Pakiet Stream+ już od 25 zł

Polsat Box ogłosił obniżkę ceny pakietu Stream+, który łączy w sobie dostęp do serwisów Disney+ oraz Max, co uzupełni ofertę Polsat Box Go, z której może korzystać bez dodatkowych opłat abonent każdego pakietu telewizyjnego.

Od teraz, w zależności od wybranego pakietu telewizyjnego, cena pakietu Stream+ zaczyna się już od 25 zł miesięcznie. Co więcej, Polsat Box oferuje dodatkowo miesiąc gratis.

Bardziej szczegółowy cennik usługi wygląda tak:

40 zł miesięcznie + 1 miesiąc gratis z pakietami S, M (tv satelitarna i kablowa IPTV) oraz Wygodnym i Komfortowym (tv internetowa),

z pakietami S, M (tv satelitarna i kablowa IPTV) oraz Wygodnym i Komfortowym (tv internetowa), 30 zł miesięcznie + 1 miesiąc gratis z pakietami M Sport, L (tv satelitarna i kablowa IPTV) oraz Bogatym (tv internetowa),

z pakietami M Sport, L (tv satelitarna i kablowa IPTV) oraz Bogatym (tv internetowa), 25 zł miesięcznie + 1 miesiąc gratis z ofertą L + Sport Max lub L + Polsat Sport Premium + Filmbox (tv satelitarna i kablowa IPTV).

Trzy serwisy streamingowe w jednym

Pakiet Stream+ to prawdziwa gratka dla fanów rozrywki. Disney+ oferuje bogatą bibliotekę produkcji Disneya, Marvela, Star Wars, Pixara, National Geographic i Star. Max to z kolei skarbnica filmów i seriali od Warner Bros., w tym wiele polskich produkcji. W ramach tego serwisu otrzymujemy również dostęp do trzech kanałów HBO. Polsat Box Go z kolei zapewnia dostęp do kinowych hitów, seriali premium, programów sportowych, rozrywkowych, informacyjnych oraz bajek, a także ponad 130 kanałów TV.

Polsat Box z pakietem Stream+ to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie różnorodność i bogactwo oferty telewizyjnej. Dzięki temu pakietowi, abonenci mają dostęp do najnowszych filmów, seriali, programów telewizyjnych oraz wydarzeń sportowych na żywo, wszystko w jednym miejscu i za atrakcyjną cenę.

Zobacz: Plus ma światłowód z krótką umową. Przyda się studentom

Zobacz: Najgorętsza premiera października. Pikantny i pełen napięcia thiller

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Polsat Box

Źródło tekstu: Polsat Box