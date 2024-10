Kultowy serial do obejrzenia w Polsat Box Go. Są też inne nowości

Polsat Box Go rozpoczyna jesień z mocnym zestawieniem filmowych premier. Wśród nowości znajdziemy dokument o popularnym influencerze, dramaty, komedie, a nawet mroczny horror. Platforma udostępni także 4 sezony kultowego serialu Breaking Bad.

W październiku w serwisie Polsat Box Go swoją premierę będą miały między innymi:

"Budda. Dzieciak '98". Dokument o życiu i karierze jednego z najpopularniejszych polskich influencerów, pełen emocji i motoryzacyjnych wrażeń. Premiera 4 października.

"Dobry nauczyciel". Dramat inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, opowiadający o młodym nauczycielu oskarżonym o molestowanie seksualne. Premiera 10 października.

"Harold i magiczna kredka". Filmowa adaptacja popularnej książki dla dzieci o tym samym tytule. Premiera 15 października.

"It Ends with Us". Romans z Blake Lively w roli głównej, oparty na bestsellerowej powieści Colleen Hoover. Premiera 23 października.

"Borderlands". Ekranizacja popularnej gry wideo, w której bohaterowie poszukują relikwii na planecie Pandora. W rolach głównych m.in. Cate Blanchett i Jamie Lee Curtis. Premiera 24 października.

"Kod zła". Mroczny horror z Nicolasem Cage'em w roli głównej, opowiadający o agentce FBI, która odkrywa powiązania z seryjnym mordercą. Premiera 25 października.

"Perfect Days" i inne perełki od Gutek Film

Wśród nowości od Gutek Film znajdziemy nominowany do Oscara "Perfect Days" Wima Wendersa, opowiadający o magii codzienności. Oprócz tego platforma oferuje również takie tytuły, jak "Paryż, 13. dzielnica", "Poznajmy się jeszcze raz", "Sundown", "Silent Twins" i wiele innych.

"Breaking Bad" tylko w październiku

Tylko w październiku użytkownicy Polsat Box Go będą mogli obejrzeć 4 sezony kultowego serialu "Breaking Bad". To historia nauczyciela chemii, który w obliczu śmiertelnej choroby zaczyna produkować narkotyki, by zapewnić byt rodzinie.

Polsat Box Go to platforma oferująca dostęp do filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych, a także transmisji sportowych na żywo i ponad 140 kanałów TV. Serwis oferuje 3 główne pakiety: Start, Premium i Sport, z możliwością wyboru pakietu Premium z Disney+. Wszystkie treści można oglądać bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie, na wielu urządzeniach.

