Polsat Box Go: na żywo mecze Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA

Polsat Box Go zaprasza na mecze Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA. Rozgrywki będą transmitowane on-line już od dziś.

Wszystkie spotkania Ligi Europy UEFA na żywo od 25 września dostępne będą w Polsat Box Go. W serwisie od 2 października transmitowane będą również mecze Ligi Konferencji UEFA. Spotkania dostępne będą w pakiecie Polsat Box Go Sport i będzie można je oglądać na dowolnym urządzeniu.

Polsat Box Go i Polsat Box dla kibiców

Piłkarskie rywalizacje Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji UEFA mogą śledzić także abonenci Polsat Box. W ramach swojego pakietu TV i w aplikacji Polsat Box Go będą mieli dostęp do wszystkich meczów.

Wybrane spotkania transmitowane będą na kanałach Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2 oraz w specjalnych serwisach PPV Polsat Sport Premium 3-6, a mecze, które nie zostaną pokazane w telewizji, abonenci Polsat Box będą mogli obejrzeć online w Polsat Box Go – bezpłatnie, w ramach dostępu do serwisu posiadanego wraz z pakietem TV.

Transmisje zaczynają się 25 i 26 września. Każdego dnia będą to dwa spotkania o godz. 18:35 oraz siedem o godz. 20:50. Od 2 października będzie dwa razy więcej piłkarskich wrażeń. O godz. 18:35 transmitowanych będzie nawet aż 18 spotkań. Taka sama liczba meczów o godz. 20:50.

Spotkania rozgrywane o godz. 18:35 relacjonowane będą za pośrednictwem kanałów Polsat Sport 1 i Polsat Sport 2, a te o godz. 20:50 – także w specjalnych serwisach PPV Polsat Sport Premium 3-6, które są dostępne dla abonentów Polsat Box w ramach pakietu Polsat Sport Premium.

Wszystkie mecze obydwu rozgrywek można znaleźć w serwisie Polsat Box Go. Obejrzą je zarówno subskrybenci pakietu Polsat Box Go Sport, jak i abonenci Polsat Box posiadający pakiet Polsat Sport Premium (dostęp do rozgrywek online mają w ramach swojego pakietu TV).

Wszystkie spotkania na żywo online w Polsat Box Go:

pakiet Polsat Box Go Sport, a w nim 20 sportowych kanałów TV,

TV, cena 40 zł/30 dni,

dostęp w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon Fire TV oraz dekoderów,

na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon Fire TV oraz dekoderów, funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA w Polsat Box

Abonenci Polsat Box mecze Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA obejrzą na żywo wraz z pakietem Polsat Sport Premium, który można wybrać w technologii satelitarnej i internetowej.

oferta dostępna dla różnych technologii – satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej z dekoderem,

i internetowej z dekoderem, pakiet M Sport składający się z 85 kanałów, w tym kanałów Polsat Sport Premium, w cenie 70 zł/mies., umowa na 24 mies., pierwsze 3 mies. gratis (TV satelitarna i kablowa IPTV),

składający się z 85 kanałów, w tym kanałów Polsat Sport Premium, w cenie 70 zł/mies., umowa na 24 mies., pierwsze 3 mies. gratis (TV satelitarna i kablowa IPTV), pakiet XL (L + Sport Max) z 145 kanałami, także w jakości 4K oraz najlepszymi kanałami sportowymi z rodziny Polsat Sport Premium, w cenie 100 zł/mies., umowa na 24 mies., pierwsze 3 mies. gratis (TV satelitarna i kablowa IPTV),

(L + Sport Max) z 145 kanałami, także w jakości 4K oraz najlepszymi kanałami sportowymi z rodziny Polsat Sport Premium, w cenie 100 zł/mies., umowa na 24 mies., pierwsze 3 mies. gratis (TV satelitarna i kablowa IPTV), pakiet dodatkowy Polsat Sport Premium (20 zł/mies., od pakietu podstawowego S) oraz pakiet Sport Max z kanałami Polsat Sport Premium i Eleven Sports (30 zł/mies., z pakietem podstawowym L) w TV satelitarnej i kablowej IPTV,

(20 zł/mies., od pakietu podstawowego S) oraz pakiet Sport Max z kanałami Polsat Sport Premium i Eleven Sports (30 zł/mies., z pakietem podstawowym L) w TV satelitarnej i kablowej IPTV, pakiet dodatkowy Polsat Sport Premium (30 zł/30 dni) oraz pakiet SPORT z 15 kanałami (40 zł/30 dni) przy wyborze dowolnego pakietu podstawowego w TV internetowej z dekoderem.

Telewizja Polsat nabyła wyłączne prawa do pokazywania w telewizji oraz w streamingu nowego formatu Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA w Polsce. Przez kolejne 3 sezony abonenci Polsat Box i użytkownicy Polsat Box Go będą mieli możliwość śledzenia rywalizacji najsilniejszych zespołów w danych rozgrywkach. W obecnym sezonie piłkarscy entuzjaści zobaczą 189 meczów Ligi Europy UEFA i 153 spotkania Ligi Konferencji UEFA.

Zobacz: Kolejny operator wprowadza nowe kanały CANAL+. Skorzystają też kibice

Zobacz: Vectra ma nowe pakiety internetowe. Skorzystasz po 1 października

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza (Telepolis.pl), Polsat

Źródło tekstu: Polsat Box