Kolejny operator wprowadza nowe kanały CANAL+. Skorzystają też kibice

INEA dołączyła do grona operatorów, którzy oferują dwa nowe pakiety CANAL+, uzupełnione o kanały CANAL+ Extra z transmisjami meczów UEFA Champions League.

Już od 12 września klienci INEA będą mogli dodać do swojej telewizji w INEA nowe pakiety CANAL+ Seriale i Filmy oraz CANAL+ Super Sport.

Oferta pakietu CANAL+ Seriale i Filmy w INEA jest skierowana do miłośników kina, seriali oraz dokumentów, w szczególności produkcji oryginalnych CANAL+. Zawiera CANAL+ Premium, CANAL+1, CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, CANAL+ Dokument oraz CANAL+ 360.

Z kolei sportowej uczty można spodziewać się w pakiecie CANAL+ Super Sport zbudowanym z kanałów: CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 2, CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4, CANAL+ Now oraz CANAL+ Extra 1-4, a wkrótce kolejne, CANAL+ Extra 5-7. Ten pakiet zawiera również wszystkie kanały z oferty CANAL+ Seriale i Filmy. Docelowo w ofercie ma się znaleźć aż 18 kanałów. Wybierając ten CANAL+ Super Sport, fani będą mogli śledzić m.in. UEFA Champions League w CANAL+ dostępnym w telewizji INEA.

Klienci korzystający z dotychczasowego pakietu CANAL+ Prestige utrzymają do niego dostęp do końca swojej obecnej umowy w niezmienionej formie. Mogą również zmienić go na CANAL+ Super Sport, aby przeżyć sportowe emocje w trakcie UEFA Champions League. Wystarczy kontakt z INEA, np. za pomocą aplikacji mobilnej.

Zobacz: Vectra ma nowe pakiety internetowe. Skorzystasz po 1 października

Zobacz: Obniżka w Polsat Box. Pakiet Stream+ już od 25 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: INEA