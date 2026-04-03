Play ma dwa nowe kanały TV. Na start za darmo

Pod koniec ubiegłego roku Play udostępnił swoim klientom promocyjny, czasowy dostęp do dodatkowych treści sportowych Warner Bros. Discovery. Dziś operator potwierdził, że Eurosport 3 oraz Eurosport 4 na stałe wchodzą do jego oferty telewizyjnej.

Na nowych kanałach pojawiać się będą dodatkowe transmisje z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym mecze NBA, również w fazie play-off, więcej spotkań tenisowych z turniejów Wielkiego Szlema, takich jak Roland Garros, a także relacje z cyklu Speedway Grand Prix innych dużych wydarzeń sportowych. Play zachwala, że dzięki temu kibice zyskają dostęp do jeszcze większej liczby meczów i zawodów w telewizji, bez konieczności szukania ich w wielu różnych serwisach streamingowych.

Otwarty dostęp na start

Na start, od 1 do 15 kwietnia, kanały Eurosport 3 i Eurosport 4 będą dostępne w otwartym oknie dla abonentów Telewizji Max i Telewizji Nowej Generacji, a także dla Abonentów Usług Multimedialnych w pakietach Select, Max i Max Premium.

To dobra okazja, aby sprawdzić, jak wiele dodatkowych transmisji sportowych pojawi się w ofercie oraz przekonać się, jak szeroki będzie wybór wydarzeń dostępnych na nowych antenach – przekonuje Play.

Poza oknem otwartym Eurosport 3 i Eurosport 4 dostępne będą w abonamencie za usługę telewizyjną dla wszystkich klientów podpisujących nowe umowy na Telewizję Max lub Max Premium, a także w pakiecie Sport w Telewizji Nowej Generacji.

Klienci posiadający aktywne umowy będą mogli uzyskać dostęp do kanałów w ramach aneksu – jeśli znajdują się w okresie aneksowym – lub od 16 kwietnia, po zamknięciu otwartego okna, dokupić pakiet Eurosport 3 i 4 w cenie 10 zł miesięcznie.