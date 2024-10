Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Kultowy upiór powraca w Orange VOD

Odważysz się wymówić jego imię trzy razy? Tim Burton powraca z długo wyczekiwaną kontynuacją kultowego Soku z żuka. Beetlejuice Beetlejuice to mieszanka czarnego humoru, grozy i gwiazdorskiej obsady, która od 21 października dostępna jest w Orange VOD na dekoderach Telewizji od Orange i w aplikacji Orange TV Go.

Po 36 latach od premiery pierwszej części, Lydia Deetz (Winona Ryder) zmaga się z problemami dorastającej córki Astrid (Jenna Ortega). Napięte relacje matki i córki prowadzą do przypadkowego otwarcia portalu do zaświatów, co staje się idealną okazją dla Beetlejuice'a (Michael Keaton) na powrót do świata żywych. W filmie zobaczymy również Catherine O'Harę, Monicę Bellucci i Willema Dafoe.

Ale to nie koniec halloweenowych atrakcji w Orange VOD. Od 25 października do 4 listopada 2024 roku platforma zamienii się w prawdziwe królestwo strachu, oferując aż 29 filmów grozy w niższych cenach.

Wśród propozycji pomarańczowego operatora można znaleźć między innymi takie tytuły, jak:

"Halloween. Finał": Ostateczne starcie Laurie Strode z Michaelem Myersem. Czy to koniec halloweenowego koszmaru?

Ostateczne starcie Laurie Strode z Michaelem Myersem. Czy to koniec halloweenowego koszmaru? "Terrifier 2. Masakra w Święta": Klaun-morderca powraca, by terroryzować nastolatków w Halloween.

Klaun-morderca powraca, by terroryzować nastolatków w Halloween. "Egzorcysta papieża": Russell Crowe jako główny egzorcysta Watykanu, badający sprawę opętanego chłopca.

Russell Crowe jako główny egzorcysta Watykanu, badający sprawę opętanego chłopca. "Gniazdo pająka": Nastoletnia Charlotta przygarnia pająka, który wyrasta do monstrualnych rozmiarów i zaczyna pożerać ludzi.

Nastoletnia Charlotta przygarnia pająka, który wyrasta do monstrualnych rozmiarów i zaczyna pożerać ludzi. "Raz, Dwa, Trzy...Wchodzisz do Gry!": Młodzi ludzie z Salem zmuszeni do udziału w śmiertelnie niebezpiecznej grze.

Młodzi ludzie z Salem zmuszeni do udziału w śmiertelnie niebezpiecznej grze. "Podwodna pułapka": Wakacje na Karaibach zamieniają się w koszmar, gdy grupa przyjaciół zostaje otoczona przez wygłodniałe rekiny.

Wakacje na Karaibach zamieniają się w koszmar, gdy grupa przyjaciół zostaje otoczona przez wygłodniałe rekiny. "Władca mroku": Matka poszukuje zaginionej córki, odkrywając mroczne sekrety angielskiego miasteczka.

Źródło zdjęć: Warner Bros. / Orange

Źródło tekstu: Orange