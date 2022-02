Opera uruchamia w Polsce finalną wersję Loomi

Opera udostępnia w Polsce finalną wersję swojej usługi VOD. Loomi pozwala na wspólne oglądanie, zawiera też filmy wyjaśniane i omawiane przez influencerów. Można też dodawać komentarze podczas oglądania lub rozwiązywać przez głosowanie dylematy bohaterów.

Loomi to nowy serwis VOD, przygotowany przez firmę Opera (tak, tę od przeglądarki internetowej). Wersja beta platformy była już dostępna publicznie w Polsce, a teraz przyszedł czas na jej finalną wersję. W lutym 2022 roku zobaczymy tam sporą dawkę nowych filmów, takich między innymi jak dramat historyczny “Ostatni pojedynek” w reżyserii Ridleya Scotta z Benem Affleckiem i Mattem Damonem w rolach głównych, “Pogromcy Duchów: Dziedzictwo”, czyli czwarty już film z serii Ghostbusters, w którym występują Carrie Coon, Finn Wolfhard oraz Bill Murray i Dan Aykroyd, czy “Venom 2: Carnage” z Tomem Hardy’m, amerykańska superprodukcja oparta na podstawie serii komiksów wydawnictwa Marvel.

Jako firma od dawna mamy silną pozycję na polskim rynku. To we Wrocławiu i Warszawie powstaje wiele z naszych przeglądarek. Dziś z wielką przyjemnością ogłaszamy polskim użytkownikom, uruchomienie finalnej wersji Loomi, a wraz z nią nowych sposób na oglądanie oglądanie. Istota Loomi to wzbogacanie emocji, rozrywki i wrażeń w trakcie oglądania filmów. – Unikalne funkcje skupiają się na łatwości wynajdywania treści, maksymalnym zaangażowaniu podczas oglądania i większej interakcji także z ulubionymi influencerami.

– powiedział Mattijs de Valk, VP Content, Opera

Streaming jeszcze bardziej społecznościowy

Loomi wprowadza interaktywne quizy, tak zwane “Dylematy”, które angażują społeczność w podejmowanie kluczowych decyzji przez głównych bohaterów. Wyniki quizu dostarczają użytkownikom informacji na temat profili opartych na oddawanych odpowiedziach. Funkcja ta dostępna jest podczas oglądania takich hitów kinowych, jak dreszczowiec „Tożsamość”, „Dziewczyna z tatuażem”, komedia „Bad Boys for Life” czy dwukrotnie nagrodzony Oscarem dramat „Manchester by the Sea”.

Oglądanie filmów stanie się bardziej opiniotwórczym doświadczeniem poprzez współpracę Loomi z influencerami i krytykami filmowymi. Na przykład komentarz do horroru psychologicznego „Escape Room: Najlepsi z najlepszych” przygotował popularny youtuber Naruciak. Natomiast amerykański dramat biograficzny „Spotlight” z 2015 roku z Michaelem Keatonem i Rachel McAdams będzie analizowany przez Rafała Gęburę, twórcę dziennikarskiego podcastu „7 Metrów pod ziemią”. Pozostałe filmy z komentarzem pojawią się w serwisie w ciągu najbliższych tygodni.

Mamy do czynienia z zupełnie nowym podejściem do koncepcji VOD. Rola komentatorów zarezerwowana do tej pory dla reżyserów i aktorów staje się dostępna dla znanych influencerów, dziennikarzy i krytyków. Widz staje się częścią filmu poprzez ankiety, głosowanie czy komentowanie. Streaming staje się bardziej społecznościowy niż kiedykolwiek - każdy może poczuć się jak w sali kinowej będąc w zaciszu własnego domu dzięki możliwości wspólnego przeżywania filmów.

– powiedział Adam Zimmermann, znany jako “Naruciak”

Nowe podejście do VOD

Polakom brakuje funkcji społecznościowych w ich obecnych serwisach streamingowych. Z ankiety przeprowadzonej przez Operę wynika, że co czwarty obywatel naszego kraju zwraca w platformach streamingowych uwagę na brak recenzji i komentarzy dodawanych przez innych użytkowników. Widzowie przeskakują przez to między mediami społecznościowymi i witrynami filmowymi aby ocenić, omówić, podzielić się swoimi przemyśleniami lub znaleźć ciekawe fakty na temat filmu.

Serwis Loomi łączy w sobie wyselekcjonowane przez redakcję treści (darmowe oraz płatne). Cena wypożyczenia filmów premium waha się od 6,99 do 14,99 zł.

Loomi ma na celu zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki ludzie korzystają z platform streamingowych: rozrywkowe staje się tu samo wyszukiwanie kolejnego ulubionego filmu, wspólne oglądanie filmów i większa interakcja z oglądanymi treściami lub wszystko na raz. Loomi nie pozwala algorytmowi sugerować, co powinieneś obejrzeć. Pomaga znaleźć następny ulubiony film dzięki zastosowanemu filtrowaniu według każdego kryterium, jakie możesz wymyślić, takiego jak nastrój, adaptacja, postać, otoczenie, motyw.

– dodał Mattijs de Valk

Aby założyć konto, wystarczy wejść na stronę Loomi.tv i zacząć korzystać z platformy. Osoby posiadające konto Opery mogą go używać do logowania się do platformy VOD.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Opera

Źródło tekstu: Opera