HBO prezentuje nowości na luty 2022

Jakie nowe filmy i seriale obejrzymy w HBO GO? Prezentujemy nowości na luty 2022.

Co nowego pojawi się na HBO GO w lutym 2022?

Luty zaczął się nowym sezonem serialu Max Original Wychowane przez wilki opowiadającego o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowanie ludzkich dzieci na dziewiczej planecie. Fani ludowych podań i kultury wschodu powinni zainteresować się tytułem Folklor. Zobaczymy tam opowieści inspirowane mitami głęboko zakorzenionymi w azjatyckiej tradycji.

Nie zabraknie też filmów. Szczególnie polecamy film Wszyscy święci New Jersey. To prequel Rodzina Soprano. Rywalizujący przestępcy umacniają swoją pozycję w półświatku, co zagraża pozycji mafijnej rodziny DiMeo. Inną nowością będzie Straszydło – bohaterka tego filmu jest uzdrowicielką, pustelniczką i pijaczką, która wzbudza w ludziach strach. Wszyscy jej unikają, choć w środku nocy po kryjomu odwiedzają jej dom, bo tylko ona umie wyleczyć ich dolegliwości.

Księżniczka z ulicy opowie natomiast historię dziewczynki, która ucieka z rodziny zastępczej. Alicia próbuje odnaleźć swojego bezdomnego i chorego psychicznie ojca, który po odejściu ze służby w wojsku żyje na ulicach Los Angeles.

Nowe seriale:

Wychowane przez wilki II (Raised by Wolves II) – drugi sezon Max Original opowiadającego o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowanie ludzkich dzieci na dziewiczej planecie; Matka i Ojciec, wraz z gromadką sześciorga swoich ludzkich dzieci, dołączają do nowo utworzonej ateistycznej kolonii zamieszkującej tajemniczą tropikalną strefę planety Kepler 22 b - premiera: 3 lutego, odc. 1-2, kolejne po jednym co tydzień

II (Raised by Wolves II) – drugi sezon Max Original opowiadającego o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowanie ludzkich dzieci na dziewiczej planecie; Matka i Ojciec, wraz z gromadką sześciorga swoich ludzkich dzieci, dołączają do nowo utworzonej ateistycznej kolonii zamieszkującej tajemniczą tropikalną strefę planety Kepler 22 b - premiera: 3 lutego, odc. 1-2, kolejne po jednym co tydzień Genialna przyjaciółka III (My Brilliant Friend III) – trzeci sezon serialu opartego na cyklu powieści Eleny Ferrante przedstawiającego historię trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między dwoma kobietami - premiera: 7 lutego, odc. 1-2; kolejne po dwa co tydzień

III (My Brilliant Friend III) – trzeci sezon serialu opartego na cyklu powieści Eleny Ferrante przedstawiającego historię trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między dwoma kobietami - premiera: 7 lutego, odc. 1-2; kolejne po dwa co tydzień Status związku II (State of the Union II) – drugi sezon uczciwego i pełnego humoru podejścia do złożonej natury relacji małżeńskich autorstwa Nicka Hornby’ego. W tym razem w rolach głównych Patricia Clarkson i Brendan Gleeson - premiera: 14 lutego, cały sezon

II (State of the Union II) – drugi sezon uczciwego i pełnego humoru podejścia do złożonej natury relacji małżeńskich autorstwa Nicka Hornby’ego. W tym razem w rolach głównych Patricia Clarkson i Brendan Gleeson - premiera: 14 lutego, cały sezon Snowfall V – piąty sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta - premiera: 14 lutego, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym

V – piąty sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta - premiera: 14 lutego, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym Folklor II (Folklore II) – drugi sezon antologii HBO Asia składającej się z opowieści inspirowanych mitami głęboko zakorzenionymi w azjatyckiej tradycji - premiera: 15 lutego, cały sezon

II (Folklore II) – drugi sezon antologii HBO Asia składającej się z opowieści inspirowanych mitami głęboko zakorzenionymi w azjatyckiej tradycji - premiera: 15 lutego, cały sezon Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX (Last Week Tonight with John Oliver IX) – dziewiąty sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver. W programie prezentuje on swój własny punkt widzenia na wiele społecznych, politycznych i egzystencjalnych kwestii - premiera: 25 lutego

IX (Last Week Tonight with John Oliver IX) – dziewiąty sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver. W programie prezentuje on swój własny punkt widzenia na wiele społecznych, politycznych i egzystencjalnych kwestii - premiera: 25 lutego Obsesja Eve IV (Killing Eve IV) – czwarty sezon serialu z Sandrą Oh oraz Jodie Comer w rolach agentki MI6 oraz zabójczyni, które łączy skomplikowana historia, ale przede wszystkim obopólna obsesja na swoim punkcie – premiera: 27 lutego, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym – premiera odcinków po godz. 10:00

Nowe filmy:

Rango – sympatyczna animacja dla małych i dużych; kameleon Rango przybywa do zapomnianego przez boga i ludzi miasteczka na pustyni Mojave i postanawia zostać jego szeryfem – premiera: 5 lutego

– sympatyczna animacja dla małych i dużych; kameleon Rango przybywa do zapomnianego przez boga i ludzi miasteczka na pustyni Mojave i postanawia zostać jego szeryfem – premiera: 5 lutego King Richard: Zwycięska rodzina (King Richard) – opowieść o Richardzie Williamsie, niezrażającym się problemami ojcu, który wychował dwie najbardziej utalentowane sportsmenki wszechczasów - Venus i Serenę - i zmienił oblicze tenisa. Will Smith w roli głównej – premiera: 6 lutego

(King Richard) – opowieść o Richardzie Williamsie, niezrażającym się problemami ojcu, który wychował dwie najbardziej utalentowane sportsmenki wszechczasów - Venus i Serenę - i zmienił oblicze tenisa. Will Smith w roli głównej – premiera: 6 lutego Wcielenie (Malignant) – Madison prześladują przerażające wizje brutalnych morderstw. Pewnego dnia kobieta uświadamia sobie, że koszmary, które budzą ją w środku nocy są obrazem rzeczywistości. Najnowszy film reżysera głośnego horroru Obecność Jamesa Wana – premiera: 12 lutego

(Malignant) – Madison prześladują przerażające wizje brutalnych morderstw. Pewnego dnia kobieta uświadamia sobie, że koszmary, które budzą ją w środku nocy są obrazem rzeczywistości. Najnowszy film reżysera głośnego horroru Obecność Jamesa Wana – premiera: 12 lutego Wszyscy święci New Jersey (The Many Saints Of Newark) – prequel kultowego serialu HBO Rodzina Soprano. Rywalizujący przestępcy umacniają swoją pozycję w półświatku, co zagraża pozycji mafijnej rodziny DiMeo, która kontroluje miasto naznaczone coraz bardziej widocznymi rasowymi podziałami – premiera: 20 lutego

(The Many Saints Of Newark) – prequel kultowego serialu HBO Rodzina Soprano. Rywalizujący przestępcy umacniają swoją pozycję w półświatku, co zagraża pozycji mafijnej rodziny DiMeo, która kontroluje miasto naznaczone coraz bardziej widocznymi rasowymi podziałami – premiera: 20 lutego Cry Macho (Cry Macho) – Mike Milo był kiedyś wielką gwiazdą rodeo. Na prośbę byłego szefa jedzie do Meksyku, żeby sprowadzić do domu jego syna. Clint Eastwood nie tylko za kamerą, ale także w roli głównej – premiera: 20 lutego

(Cry Macho) – Mike Milo był kiedyś wielką gwiazdą rodeo. Na prośbę byłego szefa jedzie do Meksyku, żeby sprowadzić do domu jego syna. Clint Eastwood nie tylko za kamerą, ale także w roli głównej – premiera: 20 lutego Ci, którzy życzą mi śmierci (Those Who Wish Me Dead) – Angelina Jolie jako strażak próbująca pomóc straumatyzowanemu dwunastolatkowi, którego ściga dwóch morderców – premiera: 27 lutego

(Those Who Wish Me Dead) – Angelina Jolie jako strażak próbująca pomóc straumatyzowanemu dwunastolatkowi, którego ściga dwóch morderców – premiera: 27 lutego Walentynkowa połówka (A Valentine’s Match) – gospodyni reality show pewnego dnia nieoczekiwanie zostaje zwolniona z pracy. W Walentynki wraca do swojego rodzinnego miasta, aby razem ze swoim byłym narzeczonym poprowadzić lokalną aukcję charytatywną – premiera: 10 lutego

(A Valentine’s Match) – gospodyni reality show pewnego dnia nieoczekiwanie zostaje zwolniona z pracy. W Walentynki wraca do swojego rodzinnego miasta, aby razem ze swoim byłym narzeczonym poprowadzić lokalną aukcję charytatywną – premiera: 10 lutego Miłość po sąsiedzku (Wild Mountain Thyme) – uparta Irlandka prowadzi własną farmę i jest od lat zakochana w swoim sąsiedzie, który nie jest świadomy jej uczuć. Kiedy kobieta postanawia w końcu wyznać mu miłość, ojciec mężczyzny oświadcza, że chce sprzedać rodzinną farmę bratankowi – premiera: 12 lutego

(Wild Mountain Thyme) – uparta Irlandka prowadzi własną farmę i jest od lat zakochana w swoim sąsiedzie, który nie jest świadomy jej uczuć. Kiedy kobieta postanawia w końcu wyznać mu miłość, ojciec mężczyzny oświadcza, że chce sprzedać rodzinną farmę bratankowi – premiera: 12 lutego Kolory miłości (Colors Of Love) – bibliotekarka nieoczekiwanie traci pracę i postanawia wrócić do swojego rodzinnego miasteczka. Na miejscu pomaga bratu uratować prowadzony przez niego kameralny hotel przed zakusami hotelarskiego potentata – premiera: 17 lutego

(Colors Of Love) – bibliotekarka nieoczekiwanie traci pracę i postanawia wrócić do swojego rodzinnego miasteczka. Na miejscu pomaga bratu uratować prowadzony przez niego kameralny hotel przed zakusami hotelarskiego potentata – premiera: 17 lutego Miłość pod drzewem oliwnym (Love Under The Olive Tree) – w dorocznym konkursie na najlepszą oliwę z oliwek startują dwie rodziny, które spierają się o granicę między swoimi polami. Która z nich zwycięży? – premiera: 24 lutego

(Love Under The Olive Tree) – w dorocznym konkursie na najlepszą oliwę z oliwek startują dwie rodziny, które spierają się o granicę między swoimi polami. Która z nich zwycięży? – premiera: 24 lutego Na zawsze w moim sercu (I Carry You With Me) – historia miłosna, której akcja toczy się przez wiele dziesięcioleci, a zaczyna się od przypadkowego spotkania dwóch mężczyzn na meksykańskiej prowincji. Nagroda Publiczności na festiwalu w Sundance – premiera: 27 lutego

(I Carry You With Me) – historia miłosna, której akcja toczy się przez wiele dziesięcioleci, a zaczyna się od przypadkowego spotkania dwóch mężczyzn na meksykańskiej prowincji. Nagroda Publiczności na festiwalu w Sundance – premiera: 27 lutego Rose: Opowieść o miłości (Rose: A Love Story) – przejmujący film o parze mieszkających w lesie młodych ludzi, którzy muszą stawić czoła mającej gwałtowne objawy i przerażający przebieg chorobie – premiera: 4 lutego

– przejmujący film o parze mieszkających w lesie młodych ludzi, którzy muszą stawić czoła mającej gwałtowne objawy i przerażający przebieg chorobie – premiera: 4 lutego Straszydło (Pugalo ) – bohaterka filmu jest uzdrowicielką, pustelniczką i pijaczką, która wzbudza w ludziach strach. Wszyscy jej unikają, choć w środku nocy po kryjomu odwiedzają jej dom, bo tylko ona umie wyleczyć ich dolegliwości – premiera: 5 lutego

) – bohaterka filmu jest uzdrowicielką, pustelniczką i pijaczką, która wzbudza w ludziach strach. Wszyscy jej unikają, choć w środku nocy po kryjomu odwiedzają jej dom, bo tylko ona umie wyleczyć ich dolegliwości – premiera: 5 lutego Okupacja (Okupace (Aka. Occupation)) – członkowie teatralnego zespołu spotykają się po premierze w barze, gdzie wspólnie świętują swój sukces. Radosny wieczór zakłóca pojawienie się pijanego radzieckiego oficera, który próbuje sprzedać aktorom kanister benzyny – premiera: 6 lutego

– członkowie teatralnego zespołu spotykają się po premierze w barze, gdzie wspólnie świętują swój sukces. Radosny wieczór zakłóca pojawienie się pijanego radzieckiego oficera, który próbuje sprzedać aktorom kanister benzyny – premiera: 6 lutego Moja cudowna Wanda (My Wonderful Wanda) – 35-letnia Polka opiekuje się nestorem rodu w pięknej rodzinnej willi w Szwajcarii. Kobieta ma wgląd w intymne szczegóły życia wszystkich domowników. Tak intymne, że pewnego dnia niespodziewanie zachodzi w ciążę. Agnieszka Grochowska w roli głównej. Nagrody na festiwalach filmowych Tribeca i w Vancouver – premiera: 7 lutego

– 35-letnia Polka opiekuje się nestorem rodu w pięknej rodzinnej willi w Szwajcarii. Kobieta ma wgląd w intymne szczegóły życia wszystkich domowników. Tak intymne, że pewnego dnia niespodziewanie zachodzi w ciążę. Agnieszka Grochowska w roli głównej. Nagrody na festiwalach filmowych Tribeca i w Vancouver – premiera: 7 lutego Wokół Słońca (Around The Sun) – pewnego dnia szukający lokalizacji filmowych Bernard odwiedza chylący się ku upadkowi francuski zamek, gdzie niespodziewanie poznaje intrygującą kobietę – premiera: 9 lutego

– pewnego dnia szukający lokalizacji filmowych Bernard odwiedza chylący się ku upadkowi francuski zamek, gdzie niespodziewanie poznaje intrygującą kobietę – premiera: 9 lutego Nocny lekarz (Night Doctor) – Mikaël jest lekarzem, który pracuje na nocnym dyżurze. Jego życie jest w całkowitej rozsypce i mężczyzna nie mając już żadnego wyboru, zmuszony jest w końcu wziąć sprawy w swoje ręce – premiera: 11 lutego

– Mikaël jest lekarzem, który pracuje na nocnym dyżurze. Jego życie jest w całkowitej rozsypce i mężczyzna nie mając już żadnego wyboru, zmuszony jest w końcu wziąć sprawy w swoje ręce – premiera: 11 lutego Ziemia swoich synów (The Land Of The Sons) – historia cywilizacji dobiega końca. Wśród ocalałych są Ojciec i Syn. Po śmierci Ojca, Syn postanawia wyruszyć w dół rzeki, żeby odnaleźć kogoś, kto będzie w stanie rozszyfrować pamiętnik zmarłego – premiera: 12 lutego

– historia cywilizacji dobiega końca. Wśród ocalałych są Ojciec i Syn. Po śmierci Ojca, Syn postanawia wyruszyć w dół rzeki, żeby odnaleźć kogoś, kto będzie w stanie rozszyfrować pamiętnik zmarłego – premiera: 12 lutego Syn monarchów (Son Of Monarchs) – mieszkający w Nowym Jorku meksykański biolog wraca do swojego rodzinnego miasta położonego wśród lasów Michoacán, gdzie musi stawić czoła traumom przeszłości i zastanowić się nad swoją niespójną tożsamością – premiera: 13 lutego

– mieszkający w Nowym Jorku meksykański biolog wraca do swojego rodzinnego miasta położonego wśród lasów Michoacán, gdzie musi stawić czoła traumom przeszłości i zastanowić się nad swoją niespójną tożsamością – premiera: 13 lutego Księżniczka z ulicy (Princess Of The Row) – historia dziewczynki, która ucieka z rodziny zastępczej. 12-letnia Alicia próbuje odnaleźć swojego bezdomnego, chorego psychicznie ojca, który po odejściu ze służby w wojsku żyje na ulicach Los Angeles – premiera: 14 lutego

historia dziewczynki, która ucieka z rodziny zastępczej. 12-letnia Alicia próbuje odnaleźć swojego bezdomnego, chorego psychicznie ojca, który po odejściu ze służby w wojsku żyje na ulicach Los Angeles – premiera: 14 lutego Strach (Fear (Aka. Strah)) – w bułgarskiej wiosce nieopodal tureckiej granicy polująca w lesie wdowa wpada na migranta z Afryki, a spotkanie to zmienia raz na zawsze ich życie – premiera: 19 lutego

– w bułgarskiej wiosce nieopodal tureckiej granicy polująca w lesie wdowa wpada na migranta z Afryki, a spotkanie to zmienia raz na zawsze ich życie – premiera: 19 lutego Drabina (Scara (Aka. The Ladder)) – oparty na prawdziwych wydarzeniach zapis duchowej podróży wrażliwego młodego mężczyzny, który po upadku komunizmu jest świadkiem serii brutalnych wydarzeń w Rumunii – premiera: 20 lutego

– oparty na prawdziwych wydarzeniach zapis duchowej podróży wrażliwego młodego mężczyzny, który po upadku komunizmu jest świadkiem serii brutalnych wydarzeń w Rumunii – premiera: 20 lutego Czuła noc (Gracious Night) – podczas wprowadzonego w pandemii lockdownu trzech Finów przeżywa kryzys wieku średniego w pustym barze w Helsinkach – premiera: 21 lutego

– podczas wprowadzonego w pandemii lockdownu trzech Finów przeżywa kryzys wieku średniego w pustym barze w Helsinkach – premiera: 21 lutego Żona pilota (Copilot) – studentka Asli poznaje charyzmatycznego Saeeda i oboje zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Ich przyszłość maluje się w różowych barwach do czasu, gdy mężczyzna podejmuje decyzję, która wstrząsa światem – premiera: 26 lutego

– studentka Asli poznaje charyzmatycznego Saeeda i oboje zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Ich przyszłość maluje się w różowych barwach do czasu, gdy mężczyzna podejmuje decyzję, która wstrząsa światem – premiera: 26 lutego Mały motyl (The Butterfly Swing) – uparty hodowca świń i jego żona wydają na swojej farmie przyjęcie dla przyjaciół i krewnych z okazji 50. rocznicy ślubu. W ich rodzinie skrywanych jest wiele sekretów i podczas imprezy prawda zaczyna stopniowo wychodzić na jaw – premiera: 27 lutego

Zobacz: HBO GO - co pojawiło się w tym tygodniu? 30 stycznia 2022

Zobacz: HBO GO - co pojawiło się w tym tygodniu? 23 stycznia 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HBO

Źródło tekstu: hbo