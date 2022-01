HBO GO - co pojawiło się w tym tygodniu? 30 stycznia 2022

Jakie nowe filmy i seriale zaprezentował nam w tym tygodniu HBO GO? Przejrzymy i wybierzemy te najlepsze z nich!

W tym tygodniu w HBO GO pojawił się szósty sezon serialu Billions. Znowu zobaczymy tam Paula Giamattiego w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą. W jego rolę wciela się natomiast Damian Lewis. To zdecydowanie pozycja dla fanów seriali o tematyce sądowej. Najpierw trzeba jednak obejrzeć pierwsze pięć sezonów...

Jeszcze nowością pachnie natomiast film Małe rzeczy. Produkcja pojawiła się dzisiaj, a możemy w niej zobaczyć całą plejadę znanych aktorów. Denzel Washington jako zastępca szeryfa zostaje wysłany do Los Angeles. Tam niespodziewanie rozpoczyna poszukiwania seryjnego zabójcy terroryzującego miasto. W filmie pojawia się też Jared Leto.

Znacie powiedzenie o tym, że marynarz ma inną żonę w każdym porcie? Wczoraj w HBO GO pojawił się film Po miłości o człowieku, który wziął to na poważnie. Kilka dni po nagłej śmierci męża wdowa dowiaduje się, że prowadził on podwójne życie. Gdzie? Po drugiej stronie kanału La Manche – niecałe 34 kilometry od ich domu. Nagroda na MFF w Cannes.

Również wczoraj pojawił się film Czarny młyn. Bohaterem jest dwunastoletni Iwo. On i jego koledzy mieszkają w małym, postkomunistycznym miasteczku, w którym stoją ruiny Czarnego Młyna. Pomimo składanych rodzicom obietnic dzieciaki wchodzą do opuszczonego budynku i nieopatrznie budzą uśpione w nim złe moce. Marcin Dorociński w jednej z głównych ról.

