HBO Polska wymusza zmianę telewizora? Spokojnie, można to obejść

Na profilach HBO Polska zawrzało po tym, jak firma obcięła kompatybilność platformy streamingowej Go o telewizory ze starszymi systemami. Ale czy jest o co drzeć szaty?

HBO Go nie jest wspierane na tym urządzeniu. Taki lakoniczny komunikat mogli przeczytać użytkownicy HBO Go, którzy włączyli aplikację na srebrnym ekranie, przygotowując się z popcornem na weekendowy seans filmowy – pisze Bankier.pl. Jak czytamy, firma pod pretekstem bezpieczeństwa zablokowała dostęp do serwisu posiadaczom telewizorów 4-letnich i starszych.

Uprzejmie informujemy, że aplikacja HBO GO nie będzie już obsługiwać niektórych starszych wersji systemów operacyjnych na niektórych urządzeniach w celu zapewnienia naszym subskrybentom bezpieczeństwa, niezawodności i prawidłowego działania aplikacji. Pomocna może okazać się aktualizacja systemu operacyjnego lub skorzystanie z innych wspieranych urządzeń. Informacja na temat tej zmiany była dostępna w naszym FAQ jak i również w przypadku klientów bezpośrednich były wysyłane maile z informacją o nadchodzącej zmianie w kwestii wspieranych urządzeń. Jeśli chodzi o klientów, którzy posiadają konto na naszej platformie poprzez operatora - operator informował o powyższych zmianach

– brzmi oficjalny komunikat w tej sprawie.

Jak dodaje źródło, oficjalnie mowa o urządzeniach z systemem webOS 3.5, choć w praktyce ponoć problemy dotyczą nawet wydania numer 5.6.

Należy jednak nadmienić, że webOS to autorski system LG, dostępny wyłącznie w telewizorach tej konkretnej marki, podczas gdy internauci wśród wyciętych odbiorników wymieniają chociażby też Samsunga H6400. Ten z kolei bazuje na własnym, unikatowym oprogramowaniu.

Co się zmieniło? – zapytacie

HBO stroni od podawania szczegółów, ale prawdopodobnie winny zamieszania jest Widevine, DRM używany do ochrony treści na platformie HBO Max. Przypomnijmy, ta zadebiutować ma w Polsce dokładnie 8 marca, zastępując całkowicie ofertę Go.

Implementacja Widevine w Maksie już wcześniej sprawiała problemy, a jednym z głośniejszych było to, że nie potrafiła uznawać za zaufane komputerów działających pod kontrolą systemu Linux. Szybko ustalono wówczas, że winę za taki stan rzeczy ponosi niepełna konfiguracja pewnego frameworku weryfikującego przeglądarkę, ale prace naprawcze i tak rozciągnęły się na cały kwartał.

Sam Widevine ma kilka specyficznych wymagań, na przykład w kwestii stosowanych standardów kompresji. Niewykluczone więc, że starszym systemom czegoś zabrakło.

Rozwiązanie jest proste i niedrogie

Inna sprawa, czy należy tutaj wieszać psy na HBO, które posługuje się współczesnym standardem, skądinąd stworzonym przez Google, czy raczej na producentach TV za opieszałość w dziedzinie aktualizacji.

Osąd jednak, jaki by nie był, brutalnego faktu nie zmieni: HBO Go/Max nie zadziała na starszych odbiornikach, w tym takich z webOS 3.5 lub Android TV 7.0 i starszymi, a ponadto Tizenem sprzed 2015 roku. Nie zadziała też na rozwiązaniach autorskich z podobnego okresu.

Pytanie jeszcze tylko, czy to powód, aby drzeć szaty, bo zdaniem redakcji nie. Wystarczy kupić sobie przystawkę typu Chromacast za dwie stówki i pozamiatane.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock (Siergiej Ryżow)

Źródło tekstu: Twitter, Bankier.pl, oprac. własne