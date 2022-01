HBO GO - co pojawiło się w tym tygodniu? 23 stycznia 2022

Jakie nowe filmy i seriale pojawiły się na HBO GO w mijającym tygodniu? Chętnie wybierzemy te najlepsze z nich.

W czwartek oficjalnie pojawiła się francuska komedia przygodowa Fantastyczna podróż Margot i Marguerite. To opowieść o dwóch dziewczynkach. Jedna z nich mieszka w okupowanej przez Niemcy Francję w 1942, druga natomiast już w wolnej Francji w 2020. Obie jednak zmagają się z podobnymi problemami i próbują odnaleźć swoich ojców, którzy zaginęli. Pewnego dnia za pomocą pewnej skrzyni zamieniają się miejscami.

Lubicie westerny? To może czas na... nordern? Northern? Ostatni to bardzo interesujący film. W górniczej wiosce w lapońskiej tundrze napięcie między pasterzami reniferów i górnikami sięga zenitu. Nordycki western, którego akcja toczy się wśród dzikiej lapońskiej tundry. Film zdobył Pięć nagród EFTA, a w HBO GO pojawił się wczoraj.

Teraz będzie coś dla fanów klasycznych filmów akcji. Proponujemy tytuł Snake Eyes: Geneza G.I. Joe. Samotnik Snake Eyes zostaje przyjęty do starożytnego japońskiego klanu Arashikage, którego członkowie szkolą go na wojownika ninja i zapewniają mu drugi dom. Jednak jego honor i lojalność szybko zostają wystawione na próbę. Film to absolutna świeżynka, pojawił się bowiem na platformie dzisiaj.

Macie czasem wrażenie, że nie pasujecie do swojego otoczenia? To polecamy serial Ktoś, gdzieś. Główną bohaterką tego serialu komediowego jest Sam, na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która ma wrażenie, że nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka. Produkcja pojawiła się w HBO GO w poniedziałek.

Zobacz: HBO Max w Polsce - już wiemy, kiedy pojawi się w naszym kraju

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 31 grudnia 2021 - 2 stycznia 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: hbo, wł