HBO GO: Jaki film na weekend? 31 grudnia 2021 - 2 stycznia 2022

Nowy film? Nowy serial? Razem z TELEPOLIS.PL przejrzyjcie ekscytujące nowości z tego tygodnia. Odpowiedź na pytanie co obejrzeć na HBO GO nie będzie ciężka.

Pierwsza propozycją jest Przejęcie sygnału. Zobaczymy jak James pracuje w archiwum filmowym, gdzie przypadkowo znajduje taśmę z archiwalnymi materiałami filmowymi. Pojawia się na nich zamaskowana postać, która przejęła sygnał nadawczy, by dostać się na wizję i przekazać widzom pewną wiadomość. Film zainspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami.

Młodszym widzom polecamy drugi i trzeci sezon Ninjago. Po ostatnim zwycięstwie czujność ninja zostaje uśpiona. W konsekwencji wojownicy nie są przygotowani do walki, kiedy na horyzoncie pojawia się niebezpieczna czarodziejka Wężonów, którą Mistrz Wu zna z przeszłości. Odcinki pojawiły się dzisiaj.

A może coś z klasyki? Na pewno do tego grona zalicza się Braveheart - Waleczne Serce. William Wallace wraca do ojczyzny. Po śmierci monarchy Szkocją rządzi angielski król Edward Długonogi. Tragiczne wydarzenia sprawiają, że Wallace staje na czele rebeliantów gotowych do walki z przeważającą liczebnie armię angielską. Film pojawił się w poniedziałek.

Dzisiaj z kolei na platformie HBO pojawiła się trylogia Matrix. Akurat przy okazji premiery czwartej dokręconej po latach części. Czas zatem wziąć czerwoną pigułkę i ruszyć bronić Syjonu. Zaprasza Keanu Reeves. Filmy Matrix, Matrix Reaktywacja i Matrix Rewolucje już czekają na HBO GO.

