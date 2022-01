HBO Max w Polsce - już wiemy, kiedy pojawi się w naszym kraju

Już wiemy, kiedy HBO Max pojawi się oficjalnie w Polsce. Informacja pojawiła się bezpośrednio na stronie serwisu streamingowego.

Kilka dni temu pisaliśmy, że HBO Max ma zadebiutować w Polsce już 22 lutego. Informacja pochodziła od słowackiego serwisu Zive, ale nie została w żaden sposób potwierdzona. Polski oddział nie komentował tych doniesień, więc należało je taktować w kategoriach plotki.

HBO Max — wiemy, kiedy w Polsce!

Tym razem informacja pochodzi bezpośrednio od HBO i zdaje się, że wyciekła przypadkowo i przedwcześnie. Na oficjalniej stronie serwisu streamingowego pojawiła się grafika, według której HBO Max zadebiutuje w Polsce już 8 marca 2022 roku! Ogłoszenie zostało już usunięte ze strony, ale użytkownicy zdążyli zrobić zrzuty ekranów.

8 marca HBO Max wchodzi do Polski! pic.twitter.com/2a1sjYTx8f — Filmowicz (@filmowicz_) January 20, 2022

W ofercie HBO Max znajduje się około 800 filmów i 300 seriali. Serwis zastąpi dotychczas dostępne w Polsce HBO Go. W usłudze dostępne są własne produkcje HBO, a także treści Warner Bros, New Line oraz Cartoon Network. Według plotek użytkownicy HBO Go, o ile nie zrezygnują z abonamentu, będą płacić w Polsce około 21 zł miesięcznie za dostęp do usługi. Dla nowych użytkowników może ona kosztować około 40 zł.

