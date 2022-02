HBO Max z oficjalną datą premiery w Polsce! Znamy też ceny

HBO Max ujawniło oficjalną datę premiery w Polsce. Poznaliśmy też ceny usługi streamingowej w naszym kraju. Wygląda to bardzo dobrze.

Już kilka dni temu pojawiła się nieoficjalna informacja, według której HBO Max zadebiutuje w Polsce 8 marca tego roku. Wtedy, prawdopodobnie przedwcześnie, wyciekła grafika, która zapowiadała tę datę. Teraz data premiery HBO Max w Polsce jest już pewna!

HBO Max w Polsce — oficjalna data premiery

Na oficjalnej stronie HBO Max pojawiła się oficjalna informacja z datą premiery. Tym samym mamy już pewność, że nowy serwis streamingowy, który zastąpi HBO Go, zadebiutuje w naszym kraju 8 marca 2022 roku.

Wiemy też, że serwis pozwoli na stworzenie maksymalnie 5 profili oraz oglądanie na 3 urządzeniach jednocześnie. Aplikacja HBO Max dostępna będzie na urządzenia z systemami Smart TV (Samsung Tizen, LG WebOS, Android TV), Androidem, iOS, a także Google Chromecast. Poza tym appka dostępna będzie na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

HBO Max — polska cena

HBO Max, z okazji wejścia na polski rynek, przygotowało ciekawą promocję. Wszyscy nowi, o ile zdecydują się na wykupienie dostępu do 31 marca, oraz obecni użytkownicy (HBO Go) będą płacić miesięcznie 19,99 zł, aż nie zrezygnują z abonamentu. Jeśli zrezygnujecie i będziecie chcieli wykupić go ponownie, to cena automatycznie wzrośnie do 29,99 zł.

W ofercie HBO Max dostępne są materiału Warner Bros., HBO, DC Comics, Cartoon Network oraz HBO Max Original, czyli tworzone specjalnie z myślą o serwisie streamingowym. Co ważne, filmy Warner Bros. będą pojawiać się w usłudze zaledwie 45 dni po kinowej premierze.

Źródło zdjęć: Ascannio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: HBO Max